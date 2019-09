ZDF

Drehstart für ZDF-Fernsehfilm der Woche über psychische Krankheiten

In Berlin finden gerade Dreharbeiten für den ZDF-Fernsehfilm der Woche mit dem Arbeitstitel "Piskopat" statt: Der elfjährige Bendix (Mikka Tritto) lebt mit seinem depressiven Vater (Andreas Döhler) zusammen. Zufällig lernt er die 16-jährige Jule (Ella Morgen) kennen, die von sich selbst sagt, sie sei ein Psycho. Durch die Begegnung mit ihr lernt Bendix die Krankheit seines Vaters besser zu verstehen.

Unter der Regie von Till Endemann spielen außerdem Christina Große, Oliver Stokowski, Barbara Auer und viele andere. Das Drehbuch schrieb die renommierte Autorin Beate Langmaack. Für das Krankheitsbild von Jule und Bendix' Vater sowie den jugendpsychatrischen Kontext wurde sie von Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort unterstützt.

"Der Film will das mit Ängsten und Tabus verbundene Thema Psychiatrie einfühlsam schildern", sagt ZDF-Redakteur Pit Rampelt. "'Piskopat' unternimmt den zugleich ernsthaften wie heiteren Versuch, psychische Erkrankungen sowohl aus der Erwachsenen- wie aus der Kinder-Perspektive einem großen Publikum zugänglich zu machen."

Fabian, ein Berliner U-Bahnfahrer, lebt als alleinerziehender Vater mit seinem Sohn Bendix zusammen. Er leidet an starken Depressionen. Bendix versteht nicht, was mit seinem Vater los ist, und beide versuchen die Probleme, die sich aus der Krankheit ergeben, zu überspielen.

Am Rande eines Schulsportfestes lernt Bendix Jule kennen, die eine psychische Erkrankung hat und in ambulanter Behandlung ist. Sie ist die erste Person, der sich der überforderte Junge anvertraut. Jule "übersetzt" ihm die Krankheit seines Vaters, die sie von Mitpatienten aus der Tagesklinik kennt. Bendix fängt an, zu verstehen und erkennt, dass es Hilfe für seinen Vater geben könnte. Er tut, wovor er sich am meisten fürchtete: Bendix bringt seinen Vater in die Klinik.

Als Bendix dann zu einer Pflegefamilie soll, empfindet er das als Verrat an seinem Vater. In ihm wächst ein ungeheuerlicher Plan: Er überfällt eine Bank.

"Piskopat" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Polyphon Film und Fernsehgesellschaft. Produzenten sind Hubertus Meyer-Burkhardt und Christoph Bicker. Die Redaktion im ZDF liegt bei Pit Rampelt. Die Dreharbeiten dauern bis 5. Oktober. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

