Donnerstag, 18. Juli 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Angelika Milster, Musicaldarstellerin Verbraucherrechte beim Onlinekauf - Tipps zum Einkaufen im Internet Leckere Schokotarte mit Mandelkrokant - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Natürliche Schädlingsbekämpfung - Ohne Gift gegen Gartenschädlinge Donnerstag, 18. Juli 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Blühflächenprojekt in Gauting - Ein Paradies für Insekten und Vögel Expedition Deutschland: Berlin (4) - Ein besonderer Falter vor der Linse Fahrtrainer für Angsthasen - Keine Angst vorm Autofahren Donnerstag, 18. Juli 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt auf Sambafestival - Wie viel Samba steckt in Deutschland? Donnerstag, 18. Juli 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Patricia Kelly im Jahr 1981 - Am Abend mit "Grüße aus..." im ZDF Uschi Glas im Filmmuseum Frankfurt - Ein Abend für Hannelore Elsner

