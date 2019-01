Pressetermine der Messe Berlin - Internationale Grüne Woche Berlin 2019 (18. - 27.1.)

Berlin (ots) -

- 16. Januar, 10:45 Uhr, Halle 6.3 Pressezentrum Auftaktfoto zur Eröffnungs-Pressekonferenz der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019: Das Partnerland Finnland grüßt die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft, mit Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V, sowie Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE).

- 16. Januar, 11 Uhr, Halle 6.3 Pressezentrum Eröffnungs-Pressekonferenz der Internationalen Grünen Woche 2019: Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V., und Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V., informieren Sie über die aktuelle Branchensituation in der Land- und Ernährungswirtschaft. Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, spricht über die Entwicklung und den Stellenwert der Grünen Woche 2019.

- 17. Januar, 18 Uhr, CityCube Berlin, Ebene 2 - Halle B Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019 (nur mit gesonderter Einladung)

- 18. Januar, zirka 8 Uhr Eröffnungsrundgang der Internationalen Grünen Woche 2019, Start Partnerland Finnland, Halle 10.2. Aktuelle Infos werden kurzfristig bekannt gegeben.

Weitere traditionelle Pressetermine (nicht von der Messe Berlin veranstaltet):

16. Januar, 9:45 Uhr, Presse- und Fototermin ErlebnisBauernhof, (Halle 3.2, ErlebnisBauernhof)

17. Januar, 10 Uhr, Pressekonferenz des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) (Halle 6.3, Pressezentrum) 17. Januar, 11 Uhr, Pressekonferenz des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) (Halle 6.3, Pressezentrum) 17. Januar, 15 Uhr, Pressekonferenz Partnerland Finnland mit Minister für Landwirtschaft und Forsten, Jari Leppä, und Dr. Juha Marttila, Vorsitzender des Zentralverbandes der landwirtschaftlichen Produzenten und Waldbesitzer (MTK) (Halle 10.2) 17. Januar, 16 Uhr, Pressekonferenz der Europäischen Kommission mit EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan, (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) (Halle 6.3, Pressezentrum)

Eine Übersicht über alle bislang angemeldeten Pressetermine der Grünen Woche finden Sie im Internet https://www.gruenewoche.de/de/Presse/Pressetermine/index.jsp. Diese Liste wird täglich aktualisiert. Kurzfristige Pressetermine während der Messe wie Rundgänge von Ministern, Jubiläumsbesucher und zusätzliche Pressekonferenzen werden online und im Anhang an unsere jeweiligen Tagesberichte bekannt gegeben.

Akkreditierung zur Grünen Woche 2019

Während der gesamten Laufzeit der Grünen Woche können Sie sich online akkreditieren, ab 16. Januar auch direkt vor Ort:

- Eingangsbereich Halle 7: 16. bis 27. Januar, 9 bis 18 Uhr. - Eingangsbereich Halle 21: 18. bis 27. Januar, 9 bis 18 Uhr.

(Nur am 18. Januar öffnen alle Akkreditierungscounter bereits ab 7 Uhr)

Pressekontakt:

Messe Berlin GmbH

Wolfgang Rogall

Stellv. Pressesprecher

und PR Manager

Messedamm 22

14055 Berlin

T +49 30 3038-2218

rogall@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell