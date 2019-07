ZDF

Matti Geschonneck verfilmt Kehlmann-Theaterstück für das ZDF

Daniel Kehlmanns Theaterstück "Heilig Abend" kommt ins Fernsehen: Unter dem Arbeitstitel "Das Verhör in der Nacht" wird Regisseur Matti Geschonneck die filmische Adaption des Stücks inszenieren, das unter anderem am Münchner Residenztheater und am Theater in der Josefstadt in Wien gespielt wurde. Sophie von Kessel, die bereits in der Münchner Inszenierung auf der Bühne stand, und Charly Hübner haben die Rollen für den Verhör-Film übernommen. Das Drehbuch schreibt Daniel Kehlmann.

In seinem Theaterstück geht es um die Grenzen der Freiheit und die der Überwachung, um das Dilemma von Freiheit und Sicherheit: Eine Frau ist auf dem Weg zu ihren Eltern, um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Beim Verlassen ihres Hotels wird sie von Beamten daran gehindert und mit dem Verdacht konfrontiert, dass sie einen Anschlag plane. Der solle noch in der Nacht stattfinden, die Uhr tickt. Der Verhörende weiß viel, sehr viel über diese Frau. Je länger die Befragung dauert, umso größer werden die Zweifel der Zuschauer an der Unschuld der Frau. Der Ausgang bleibt bis zum Ende ungewiss.

An der Kamera wird Judith Kaufmann stehen, die in diesem Jahr gleich zweimal für den Deutschen Filmpreis nominiert war ("Der Junge muss an die frische Luft", "Nur eine Frau"), das Szenenbild liegt in den Händen von Silke Buhr ("Bad Banks", "Werk ohne Autor"). Matti Geschonneck hat zuletzt in Brandenburg den ZDF-Dreiteiler "Unterleuten" nach Juli Zeh inszeniert. Die Verfilmung des Kehlmann-Stücks wird er im Herbst diesen Jahres in Berlin drehen.

Produziert wird "Das Verhör in der Nacht" von Network Movie Hamburg (Produzenten: Reinhold Elschot und Silke Pützer) im Auftrag des ZDF. Die Redaktion liegt bei Günther van Endert, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

