Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Sonntag, 16. Juni 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Heute unternimmt der "ZDF-Fernsehgarten" eine Zeitreise in die 90er-Jahre und erinnert an das Jahrzehnt von Baggy Pants, Computerspielen, Boygroups und Tamagotchis. Gäste: Right Said Fred, Andru Donalds, Ten Sharp, Dario G, Down Low, Erkan & Stefan, Haya Molcho, Blümchen, Londonbeat, Blümchen, 2 Unlimited, Culture Beat, Flying Steps und andere. Sonntag, 30. Juni 11.55 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Der Schrebergarten ist Kult! Und feiert derzeit ein großes Comeback. Der "ZDF-Fernsehgarten" zeigt Tipps und Tricks für den Sommer in der eigenen grünen Oase. Gäste: Aura Dione, Loona, Eloy de Jong, Oonagh, Marina Marx, Loco Escrito, Luca Hänni, Robert Redweik, Christin Stark, Marquess feat. Raykuba und viele mehr. Auch gibt es Infos zur Blütenküche, zum Solarlampen-Eigenbau und rund um Bienen und Insekten. Außerdem gibt es einen skurrilen Rekord. Sonntag, 7. Juli 2019, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Wer sich traut, einen neuen Weltrekord aufzustellen oder aber einen bestehenden zu brechen, ist heute im "ZDF-Fernsehgarten" willkommen. Gäste: Beatrice Egli, Linda Hesse & Maximilian Arland, Reen, KEiiNO, Peter Pux, André Stade, Annett Louisan und andere. Von kleinen und kniffligen Aufgaben bis zu großen und mächtigen Herausforderungen - es ist von allem etwas dabei. Mitfiebern und Daumen drücken ist angesagt! Auch im Musik- und Servicebereich ist der "ZDF-Fernsehgarten" rekordverdächtig.

