Donnerstag, 13. Juni 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: Michaela Schaffrath, Schauspielerin Lukas Rieger, Musiker und YouTube-Star Notstand in der ambulanten Pflege - Pflegediensten fehlen Mitarbeiter Barfuß durchs Leben gehen - Ohne Schuhe läuft's für manche besser Urteil zur Tötung männlicher Küken - Bundesverwaltungsgericht entscheidet Donnerstag, 13. Juni 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Das beste Eis Deutschlands - Nur lecker: Edelweiß-Ziegenjoghurt Expedition Deutschland: Wörth - Eine echte Kämpferin Influencerin Angeliquelini - Blick hinter die Kulissen Donnerstag, 13. Juni 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Matthias Schloo im Smoking - Fotoshooting bei "Notruf Hafenkante" Neues von Tony Christie - Besuch bei dem Entertainer Donnerstag, 13. Juni 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: SPD kopflos, CDU planlos - GroKo grün vor Neid? Gäste: Manuela Schwesig, SPD, komm. Parteivorsitzende, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident Saarland, Mitglied Parteivorstand Harald Lesch, Astrophysiker, Wissenschaftsmoderator und Autor Sophie Passmann, Radiomoderatorin, Buchautorin u.a. "Alte weiße Männer" Wolfram Weimer, Verleger und Publizist Urwahl, Vorwahlen oder gleich Neuwahl? Bei der SPD könnte es noch eine Weile dauern, bis überhaupt feststeht, wer die Partei in Zukunft führen soll. Bei der CDU fragt man sich inzwischen laut: Kann Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerin? Die GroKo-Parteien rutschen immer tiefer in die Krise und müssen zusehen, wie Grüne und AfD weiter an Zustimmung gewinnen. Angela Merkel versucht es mit einem Machtwort: Ende mit dem Pillepalle in der Klimapolitik. Doch wer hört noch auf sie? Welche Köpfe werden in Zukunft die Richtung vorgeben? Kann die GroKo unter diesen Umständen überhaupt noch regieren? Reicht ein grüner Anstrich für Schwarz-Rot?

