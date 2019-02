ARD Das Erste

Neuer Marktanteilsrekord für "Wer weiß denn sowas?" 19,7 Prozent der Zuschauer auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr

3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist mit 19,7 Prozent der höchste Marktanteil der aktuellen Staffel, verfolgten am gestrigen Mittwoch, 27. Februar 2019, das Ratespiel mit Kai Pflaume im Vorabendprogramm des Ersten. Zu Gast waren die Schauspieler Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn. Am heutigen Donnerstag treten die "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl und Ludwig Hofmeier an, die mit Unterstützung von Elton und Bernhard Hoëcker um die Siegprämie für das Publikum wetteifern.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas

