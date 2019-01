Düsseldorf (ots) - Der Reisekonzern Tui hat seine Wachstumsziele für 2019 bekräftigt: "Tui hat 2018 das vierte Jahr in Folge ein zweistelliges Ergebniswachstum erreicht. Und wir wollen diesen Kurs 2019 erfolgreich fortsetzen", sagte Konzernchef Fritz Joussen der Düsseldorfer "Rheinischen Post." (Samstag). Bei den Urlaubszielen 2019 sieht er eine steigende Nachfrage nach Griechenland-, Kroatien- und Karibik-Reisen sowie ein Comeback Nordafrikas und der Türkei. Preissenkungen bei Türkei-Reisen seien trotz des Kursabsturzes der türkischen Lira nicht zu erwarten. Joussen kündigte überdies an, die Zahl der konzerneigenen Jets in Düsseldorf von sechs auf sieben zu erhöhen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell