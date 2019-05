ZDF

Eine plastikfreie Erde: Dietrich Grönemeyer an Christi Himmelfahrt im ZDF

Die schwedische Schülerin Greta Thunberg hat den Anfang gemacht, inzwischen sind es auch in Deutschland Zehntausende: Jugendliche gehen für den Klimawandel auf die Straße. Dietrich Grönemeyer besucht in seiner Sendung "Dietrich Grönemeyer - Leben ist mehr!" an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai 2019, 12.55 Uhr, die "Plastik-Crew" auf Sylt, die sich um ein anderes drängendes Umweltproblem kümmert.

Auf Sylt haben Jugendliche vor zwei Jahren damit begonnen, an den Stränden Plastik aufzusammeln. Auch einen Insel-Hotelier hat die mittlerweile 20-köpfige Crew bei der Frage beraten, wie er Kunststoffmüll vermeiden kann. "Es ist noch nicht zu spät", meint die 17-Jährige Berit. "Man wird es nicht schaffen, dass Plastik komplett verschwindet. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es besser wird. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden."

Dietrich Grönemeyer erfährt bei seinen Begegnungen mehr über die Motivation junger Menschen, die sich für die Zukunft unseres Planeten einsetzen. Dabei wird ihm klar, wie wichtig es ist, dass jeder Verantwortung für die Schöpfung übernimmt.

