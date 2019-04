ZDF

Ostern im ZDF: "Das Traumschiff: Sambia"

Leinen los! Unter dem Kommando des Ersten Offiziers Martin Grimm (Daniel Morgenroth) steuert "Das Traumschiff" den Süden Afrikas an. Von hier aus geht es nach Sambia und zu den beeindruckenden Victoriafällen. "Das Traumschiff: Sambia" ist an Ostersonntag, 21. April 2019, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen und bereits ab Samstag, 20. April 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Neben Daniel Morgenroth und der Crew um Barbara Wussow, Nick Wilder und Harald Schmidt sind in weiteren Rollen unter anderen Gaby Dohm, Caroline Maria Frier, Dirk Borchardt, Sabine Postel, Peter Sattmann zu sehen. Regie führte Torsten Wacker nach dem Drehbuch von Barbara Engelke.

Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) begrüßt ihren Cousin Hanno (Dirk Borchardt) an Bord, der nach einem Burnout neuen Lebensmut gefasst, seine Firma verkauft und eine Stiftung gegründet hat. Über diese möchte er nun in die sambische Gepardenfarm von Dr. Elsa Bakel (Gaby Dohm) investieren. Auf dem Traumschiff trifft er auf die junge Journalistin Britta (Caroline Maria Frier), die Dr. Bakel porträtiert. Mit Schrecken erkennt Britta in Hanno ihren Internetflirt, gibt sich allerdings nicht zu erkennen. Hanno ahnt nicht, dass er Britta längst kennt. Die beiden kommen sich immer näher, doch schon nach der ersten gemeinsamen Nacht kriselt es.

Die beiden Freundinnen Alice (Leonie Rainer) und Judith (Pia Stutzenstein) freuen sich auf die Reise nach Sambia. Bei einem Tanzwettbewerb von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt) verliebt sich Alice in ihren attraktiven Tanzpartner Sam (Tim Morten Uhlenbrock). Als er sie spontan in das Hotel seiner Mutter June (Sabine Postel) einlädt, ist Alice sofort Feuer und Flamme. Doch das Glück der beiden scheint nur von kurzer Dauer.

