"Professor T." meldet sich mit vier neuen Fällen zurück im ZDF

Ab 1. März 2019 alle Folgen vorab in der ZDFmediathek

Mainz (ots)

Sein Verstand und seine Worte sind messerscharf: Das beweist Professor Jasper Thalheim als Polizeiberater in vier neuen Fällen der Krimiserie "Professor T.", die das ZDF von 8. März 2019 an freitags um 20.15 Uhr ausstrahlt. In der ZDFmediathek ist die gesamte Staffel bereits ab Freitag, 1. März 2019, verfügbar.

In der dritten Staffel muss sich der Kölner Kriminologe nicht nur der Ermittlerarbeit stellen, sondern auch den eigenen Dämonen, die ihn seit seiner Kindheit verfolgen. Neben Matthias Matschke in der Titelrolle gehören erneut Julia Bremermann, Lucie Heinze und Helgi Schmid zum Stammensemble. Neu im Team ist Simon Böer. In Episodenrollen zu sehen sind unter anderen Tobias Licht, Nina Gnädig, Ralph Herforth, Thomas Heinze und Jochen Schropp. Thomas Jahn hat die Drehbücher geschrieben, Regie geführt und stand auch hinter der Kamera.

In der Auftaktfolge "Der perfekte Mord" fordert Jasper Thalheim alias Professor T. seine Studenten auf, einen solchen "perfekten Mord" zu begehen - theoretisch. Doch die Praxis holt die Theorie ein: Eine Familie findet nach ihrem Urlaub eine Wasserleiche in der Badewanne ihrer Wohnung. Der Fall ist zunächst ein Rätsel, die Identität des vietnamesischen Opfers unbekannt. Da die Wohnung keine Einbruchsspuren vorweist, steht für die Kommissare fest: Der Täter muss einen Schlüssel gehabt haben. Daher geraten zunächst die Nachbarn, Mark und Lisa Nowak (Tobias Licht und Natalia Avelon), ins Visier. Unterstützung bekommt das Ermittlerteam von Simon Zander (Simon Böer), der nach dem Tod von Paul Rabe (Paul Faßnacht) dessen Posten übernommen hat. Der Fall nimmt eine unerwartete Wendung, als Professor T. einen mysteriösen Zettel auf seinem Schreibtisch findet. Er vermutet, dass sich einer seiner Studenten an ihm rächen und beweisen will, dass selbst Jasper Thalheim im Fall eines perfekten Mordes an seine Grenzen gerät.

