ZDF

Start für ZDF-Doku-Reihe "Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Was halten die Europäer voneinander? Wie sehen sie sich gegenseitig? In "Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler" versucht der deutsche Schauspieler und Comedian das von 5. März 2019 an, dienstags, 20.15 Uhr im ZDF, herauszufinden. Für drei ZDFzeit-Dokumentationen ist Kessler nach Russland, Italien und Großbritannien gereist, um mit Witz und Neugier zu erspüren, was dran ist an den zum Teil liebgewonnenen Klischees. Für ihn sind die Filme "eine Einladung, Vorurteile zu überprüfen und vielleicht einen neuen Blick auf die Nachbarn zu werfen".

Im ersten Film "Wir und die Russen" besucht Kessler ganz verschiedene Orte, Menschen und Landschaften und zeigt, dass es "die Russen" genauso wenig gibt wie "die Deutschen". Warum sich im Laufe der Geschichte manche Klischees eingeprägt haben, erläutern neben anderen die Historiker Jörg Baberowski und Matthias Stadelmann sowie die Russland-Expertin Katja Gloger. Kessler trifft auch den Schriftsteller Wladimir Kaminer, der seine ganz eigene Formel für das Verhältnis zwischen Deutschen und Russen vorstellt.

Am 12. März 2019 folgt "Wir und die Italiener" und am 19. März "Wir und die Briten". In der ZDFmediathek sind die Folgen jeweils ab dem Vortag um 20.15 Uhr verfügbar.

Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit

Pressemappe: https://ly.zdf.de/qlb/

Sendungsseite: https://ly.zdf.de/Zsxw/

http://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell