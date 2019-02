ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 6. Februar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Gast: Laura Berlin, Schauspielerin Schüler erlernen Erste Hilfe - Junge Lebensretter Städtetrip nach Montpellier - Kurzurlaub mal anders Armin Roßmeier kocht Pasta - Teigmuscheln mit Rosenkohl-Füllung Mittwoch, 6. Februar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Ein Dorf in Eigenbesitz - Erfolgsgeschichte Hobrechtsfelde Expedition Deutschland: Salzwedel - Karten, Kaffee und Sekt im Dorfimbiss Abzocke durch Handwerker - Was können Verbraucher tun? Mitwoch, 6. Februar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Mit 5 1/2 Tausend auf hoher See - Unterwegs mit einem Kreuzfahrtriesen Mittwoch, 6. Februar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Vorfreude auf die Berlinale - "Place to B"-Party mit vielen VIPs Charles M. Huber im Senegal - Rückkehr in seine Heimat in Afrika Roland Jankowsky: Krimi-Lesung - Kultkommissar "Overbeck" in Celle Mittwoch, 6. Februar 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Der Greta-Effekt - Eine Schülerin will die Welt retten Drogen, Folter, Auftragsmord - El Chapo und sein Reich des Bösen Polens vergiftetes Klima - Hass statt Dialog Kommerz auf Kuba - "außendienst" als Autoschrauber

