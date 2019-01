Mainz (ots) -

Mittwoch, 16. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Mary Roos, Sängerin Mit Globuli gegen Krankheiten - Was kann die Homöopathie? Rotbarschfilet in Wasabi-Tempurateig - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Unterwegs auf der Möbelmesse - Möbel-Trends und Einrichtungsideen Mittwoch, 16. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Filterkaffee, Espresso und Co. - Die richtige Zubereitung Expedition: Die Sonnenallee - Abdullah floh vor dem Krieg Daheim in Deutschland - Griechischer Genuss in Stuttgart Mittwoch, 16. Januar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Babette von Kienlin Leben und arbeiten in Los Angeles - Sophie macht Karriere als Künstlerin Mittwoch, 16. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Modewoche in Berlin - Marc Cain und Kilian Kerner Karolina Kurkova in Genf - Prominenter Besuch bei der Uhrenmesse Termin für Meghan - Herzogin besucht Tierschützer Mittwoch, 16. Januar 2019, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Brexit und kein Ende - Der lange Abschied von Europa Wie der Haushaltsstreit die USA lähmt - Der große Stillstand Österreich im Tiefschnee - Kalte Katastrophe Kommerz auf Kuba - "außendienst" als Autoschrauber

