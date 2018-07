Rheinische Post: Thyssenkrupp-Belegschaft kritisiert Krupp-Stiftung

Düsseldorf (ots) - In einem offenen Brief an die Krupp-Stiftung und deren Chefin Ursula Gather werfen Mitarbeiter von Thyssenkrupp der Stiftung Versagen vor. "Wir sind traurig, enttäuscht und wütend", heißt es in dem Schreiben der Mitarbeiter, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) vorliegt. "Traurig, weil wir einen aufrechten und gerechten Firmenchef verloren haben. Enttäuscht, weil die Stiftung in ihrem Kernauftrag, das Erbe von Alfried Krupp zu wahren, versagt hat. Wütend, weil Sie persönlich den Mann, den Berthold Beitz zur Rettung unseres Unternehmens geholt hat, nicht so unterstützt haben, wie er es verdient gehabt hätte." Das Vertrauen der Belegschaft in die Stiftung sei nicht nur erschüttert - "es ist weg", heißt es in dem Brief weiter. Thyssenkrupp wollte sich nicht zu dem Brief äußern.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell