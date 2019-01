Mainz (ots) -

Dienstag, 15. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Joe Bausch, Schauspieler und Gefängnisarzt Reiner Laux, Autor Vor erneuter Brexit-Abstimmung - Wie geht es weiter in Großbritannien? Crosstrainer im Check - Worauf man beim Kauf achten sollte Leckere grüne Smoothies - Tipps für gesunde Drinks Dienstag, 15. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Astwerfer vor Gericht - Anklage wegen versuchten Totschlags Der Traum vom Auswandern - Deutsche Spa-Ärztin auf Ischia Expedition: Die Sonnenallee - Der Minen-Entschärfer Dienstag, 15. Januar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Deutscher Chefarzt in Großbritannien - Leben und arbeiten auf Isle of Wight Dienstag, 15. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Iris Berben bei Filmfestival - Max Ophüls Preis in Saarbrücken Bogner eröffnet Fashion Week - Modewoche in Berlin Jürgen von der Lippe als Autor - Neuer Roman "Nudel im Wind"

