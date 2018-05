Das Gewinner-Video des 11. Cash & Quote Awards: "Logi Der Papagei". Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Flixh" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - "Flixh" gewinnt mit seinem Video "Logi Der Papagei" den Cash & Quote Award des Monats April. Gesucht waren Alternativen zum Wettertier der ZDF-Kindernachrichten "logo!"": Ein oder mehrere Tiere nehmen in einem kurzen Clip scherzhaft auf eines der Themen der Sendung Bezug.

Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 2000 Euro, sein Video wird außerdem in diesem Sommer auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF ausgestrahlt. Über die Vorauswahl der drei besten Videos entschied die Jury, bestehend aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, der verantwortlichen ZDF-Redaktion "logo!" sowie der "European Web Video Academy".

Am heutigen Freitag, 4. Mai 2018, geht der Cash & Quote Award in eine neue Runde. Diesmal geht es um das Thema Entscheidungen: Was mache ich nach der Schule? Studiere ich oder suche ich mir einen Ausbildungsplatz? Was esse ich heute Abend? Zusammen mit YouTuberin Kiko sucht ZDI talents nach den wichtigsten Entscheidungen der Community. Um welche Entscheidungen ging es, und welche Auswirkungen hatten sie?

Eingereicht werden kann wie immer in jeder Form: egal ob gefilmte Szene, Animation oder Pitch vor der Kamera. Bis Donnerstag, 17. Mai 2018, können Videos über https://talents.zdf.de hochgeladen werden.

