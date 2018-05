Mainz (ots) -

Montag, 7. Mai 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Reproduktionsmedizin - Hilfe bei unerfülltem Kinderwunsch Blumen zum Muttertag - Sträuße und Gestecke mal ganz anders "Sommerblut" in Köln - Das etwas andere Kulturfestival Gast im Studio: Alice Schwarzer, Autorin und Frauenrechtlerin Montag, 7. Mai 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Verbotene Kreditkartengebühren - Was ist bei Reiseportalen erlaubt? Expedition Hamburg - Vom Flüchtling zum Lehrling Die Gartenretter Teil 4 - Von der Brachfläche zum Gutshofgarten Montag, 7. Mai 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh 135 Jahre rote Lippen - Der Lippenstift feiert Geburtstag Montag, 7. Mai 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Anke Engelke in Cannes - Neuer Film "Hotel Transsilvanien 3" Meret Becker bei Filmpremiere - "Liliane Susewind" im Kino Der Rosenball in Berlin - Glamouröse Charity-Gala Montag, 7. Mai 2018, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves Teuer oder billig: Katzenfutter - Im WISO-Check: Sechs Nassfutter Unterwegs mit der Müllkontrolle - Hamburgs Kampf gegen Abfallberge Babykleidung zum Mieten - Eine echte Alternative?

