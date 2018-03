Mainz (ots) -

Freitag, 23. März 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Michael Roll, Schauspieler Wohnen & Design - Eine gebrauchte Küche aufmöbeln Vor der Zeitumstellung - Tipps für guten Nachtschlaf Mega-Baukran in München - Beobachtung des Aufbaus Freitag, 23. März 2018, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Leidenschaft für Oldtimer - Techno-Classica in Essen Expedition Deutschland: Hamburg - "Wir bleiben hier" Küchenträume - Angelikas herzhafte Torte Freitag, 23. März 2018, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg und Norbert Lehmann Brexit und Währungszone - Großer Tag beim EU-Gipfel in Brüssel Innenminister im Bundestag - Seehofer stellt sein Programm vor Immer mehr Menschen sind ohne Zuhause - Kein Dach über dem Kopf Abschied nach Berlin - Das Mittagsmagazin zieht um Freitag, 23. März 2018, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Reif für die Insel? Auszeit Helgoland - Tipps auf Deutschlands Hochseeinsel Freitag, 23. März 2018, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Promi-Outfits der Woche - Modische Ahas und Najas Keira Knightley in Paris - Die Schauspielerin liebt Mode Styling-Tipps von Götz Alsmann - Mit dem Musiker in Düsseldorf Freitag, 23. März 2018, 23.40 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Kurden gegen Türken in Deutschland - Kulturschaffende zu dem Konflikt Monika Maron über Angst vor Fremden - Roman: "Munin oder Chaos im Kopf" F. Seyboldt: Leben mit Panikattacken - Buch "Rattatam, mein Herz" Meisterfotograf Irving Penn - Werbefoto als Kunstwerk Prix Goncourt für Éric Vuillard - Opportunismus unter Hitler Gast: Monika Maron, Schriftstellerin, über Vorkriegsstimmung im Kiez LIVE: Elise LeGrow, Sängerin, "Going back where I belong"

