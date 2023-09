Hisense Group

Der 100-Zoll-Fernseher U8K von Hisense wird auf der CEDIA 2023 mit dem Preis „Editors' Choice" ausgezeichnet

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein 100-Zoll-Fernseher U8K auf der CEDIA 2023 mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Editor's Pick CEDIA 2023 von Sound & Vision, dem Best of CEDIA von AVS Forum und dem Best of Show CEDIA 2023 von Twice.

Die CEDIA Expo ist die größte Messe für den professionellen Smart Home- und AV-Markt in Nordamerika. Sie bietet eine breite Palette der neuesten Produkte und Technologien in Verbindung mit KI-gesteuerten Smart-Home-Gadgets, Lösungen für die Arbeit von zu Hause aus, Wohn- und Sicherheitssysteme sowie andere Technologielösungen für den Wohnbereich.

In diesem Jahr präsentierte Hisense sein komplettes Sortiment an ULED-TV- und Laser-TV-Produkten, einschließlich des brandneuen 100-Zoll-Mini-LED-Fernsehers U8K, dem größten Modell seiner Art auf dem Markt. Der 100 Zoll große U8K verfügt über eine Mini-LED-Beleuchtung, ein 144 Hz Display und eine native Bildwiederholfrequenz für Spiele der nächsten Generation. Außerdem ist das Gerät mit dem NEXT-GEN TV ausgestattet, der Wi-Fi6E für unterbrechungsfreies Streaming und 4K-Unterhaltung über das Internet bietet, z. B. Live-Sport.

Nach einem erfolgreichen Debüt auf der CES 2023 im Januar wurden die High-End-Produkte der U8-Serie von Hisense in mehreren wichtigen Märkten eingeführt, darunter Nordamerika, Europa, der Nahe Osten, Australien und Südafrika.

Mit einem Bild, das bis zu 1500 Nits liefert, bietet die Mini-LED PRO-Technologie mehr Details und Kontrast als zuvor. Darüber hinaus emittiert die Quantum Dot Colour-Funktion extrem präzise Lichtwellenlängen, die es dem Fernseher ermöglichen, über eine Milliarde Farbschattierungen zu erfassen und darzustellen.

Durch Technologien wie IMAX Enhanced, Dolby Vision und Filmmaker Mode bietet die U8-Serie von Hisense den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein beeindruckendes visuelles und akustisches Heimkinoerlebnis, das auf dem Konzept der szenariobasierten Innovation beruht und es allen ermöglicht, Filme in ihrer ursprünglichen, hochauflösenden Form zu genießen.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.

