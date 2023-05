Straubinger Tagblatt

DeSantis wird zur Gefahr für Trump und Biden

Straubing (ots)

(...) Die Bewerbung des so populären wie smarten Konservativen ist eine schlechte Nachricht für Donald Trump, aber auch für den demokratischen Präsidenten Joe Biden, der sich größere Chancen auf eine zweite Amtszeit ausrechnet, wenn der mit Affären, Verfahren und Prozessen beschäftigte Narzisst Trump sein Gegner wird.In den Umfragen hat Trump im Vergleich mit DeSantis zwar noch deutlich die Nase vorn. Das aber kann sich rasch ändern, nachdem der Gouverneur nun offiziell den Hut in den Ring geworfen hat. Die Vehemenz und Boshaftigkeit, mit der Trump schon seit längerem Stimmung gegen seinen einstigen Zögling und heutigen Rivalen macht, zeigt, dass er die Gefahr erkannt hat. Zumal DeSantis mehr als 30 Jahre jünger ist. Politisch versucht er, Trump rechts zu überholen. Dabei steht er allerdings in dem Ruf, mehr Köpfchen zu haben als der plumpe, auf sein Bauchgefühl hörende Ex-Präsident. Trump mit Hirn wird DeSantis oft genannt. (...)

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell