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meteocontrol launcht bluelog Neo: Neue Plattform für die Steuerung und Überwachung erneuerbarer Energieinfrastruktur

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Augsburg/München (ots)

Die meteocontrol GmbH stellte auf der the smarter Europe Messe in München bluelog Neo vor, ihre neue Lösung für Steuerung, Monitoring und Energiemanagement von PV-, Batteriespeicher- und Hybridanlagen. Entwickelt wurde bluelog Neo für eine neue Realität im Betrieb erneuerbarer Energieinfrastruktur: Anlagen werden größer, hybrider und stärker durch regulatorische, technische und wirtschaftliche Anforderungen geprägt. Die Plattform verbindet hohe Rechenleistung, integrierte Cybersicherheitsfunktionen und flexible Software-Lizenzierung für anspruchsvolle Anwendungen in Anlagenüberwachung, Regelung und Energiemanagement.

bluelog Neo richtet sich an EPCs, IPPs, Anlagenbetreiber und O&M-Dienstleister, die Netzkonformität, Cybersicherheit, Verfügbarkeit und die Integration von Speichern und weiteren Technologien zuverlässig im Betrieb umsetzen müssen. Mit skalierbarer Architektur und flexiblem Lizenzmodell schafft bluelog Neo die technische Grundlage für den professionellen Betrieb komplexer, erneuerbarer Energiesysteme.

"Die Energiewende tritt in eine neue, anspruchsvolle Phase ein", sagt Dr. Stijn Stevens, Managing Director und CTO der meteocontrol GmbH. "Der Ausbau erneuerbarer Energien bleibt entscheidend, aber die zentrale Herausforderung verschiebt sich: Anlagen müssen sicher gesteuert, netzkonform betrieben, mit Speichern und weiteren Technologien kombiniert und über ihren gesamten Lebenszyklus effizient gemanagt werden. bluelog Neo ist unsere Antwort für diese nächste Entwicklungsstufe der erneuerbaren Energieinfrastruktur."

Power Control, Monitoring und EMS in einem System

Kern von bluelog Neo ist eine neue performantere Hardwarearchitektur und einem internen A/B-System für ausfallsichere Software-Updates. Dadurch können Power-Control-, Monitoring- und Energiemanagement-Funktionen in einem Gerät verarbeitet werden.

Zwei physisch getrennte Ethernet-Schnittstellen schaffen eine sichere Trennung zwischen dem internen Anlagennetzwerk und netzbezogenen oder externen Kommunikationssystemen, damit werden robuste und sichere Netzwerkarchitekturen im Utility-Scale-Umfeld unterstützt.

Das Gerät unterstützt bis zu 100 angebundene Geräte für das Monitoring, auch im aktiven Power-Control-Betrieb. Desweiteren ist das Gerät für den zuverlässigen Langzeitbetrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt.

Cybersicherheit von Anfang an integriert

Cybersicherheit ist ein zentraler Bestandteil der bluelog-Neo-Architektur. Das integrierte Secure Element (FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert) schützt sensible Daten und ermöglicht die manipulationssichere Speicherung digitaler Identitäten. Secure Boot stellt sicher, dass ab Start des bluelog Neo nur vertrauenswürdige und unveränderte Software ausgeführt wird.

Die Plattform wird zudem auf künftige regulatorische Anforderungen vorbereitet. Die Zertifizierung gemäß IEC 62443-4-2 erfolgt im ersten Quartal 2027 und die Compliance zum "Cyber Resilience Act" wird ebenfalls 2027 umgesetzt.

Ein Gerät, mehrere Steuerungsanwendungen

Mit bluelog Neo führt meteocontrol sein flexibles Software-Lizenzmodell fort, mit dem Kunden den Funktionsumfang des Geräts erweitern können. Mit den neuen verfügbaren Lizenzoptionen PV Control, BESS Control und Hybrid Control, können unterschiedliche Anlagentypen unterstützt werden.

Jeder bluelog Neo wird standardmäßig mit einer Monitoring-Lizenz <= 0,2 MVA ausgeliefert. Weitere Monitoring- und Steuerungslizenzen können entsprechend den jeweiligen Anforderungen ergänzt werden.

Auch die Bereitstellung der Lizenzen wird vereinfacht. Lizenzen werden automatisch über einen Lizenzserver ausgeliefert. Ein manueller Upload von Lizenzdateien ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Einfache Integration in Bestandsanlagen

bluelog Neo ist auf Kontinuität mit bestehenden blue'Log-XM- und blue'Log-XC-Installationen ausgelegt. Betreiber können dadurch bestehende Investitionen schützen und ihre Anlagen gleichzeitig auf künftige Anforderungen vorbereiten. Die neue Hardwareplattform bleibt mit den physischen Schnittstellen der Vorgängergeneration kompatibel und ermöglicht in den meisten Bestandsanlagen einen einfachen Austausch.

Konfigurations-Backups von blue'Log XM und blue'Log XC können auf bluelog Neo migriert werden. Das reduziert den Engineering-Aufwand für bestehende Kunden. Zudem ist bluelog Neo mit MX-Modulen aus blue'Log-XM/XC-Installationen kompatibel.

Zertifizierung für Mittel- und Hochspannungsanwendungen in Deutschland

Für netzrelevante Anwendungen wird bluelog Neo gemäß den Anforderungen der VDE-AR-N 4110/4120 entwickelt. Der Zertifizierungsprozess umfasst FGW-TR3-Tests, TR4-Simulationsmodellierung und die formale TR8-Zertifizierung. Die Validierung beinhaltet 64 Hardware-in-the-Loop-Tests und unterstreicht die technische Tiefe, die für regulierte Netzumgebungen erforderlich ist.

Der gleiche zertifizierte Funktionsumfang wird auch für blue'Log XC per Software-Upgrade verfügbar gemacht. Damit können bestehende Kunden von neuen zertifizierten Funktionen profitieren, ohne installierte Hardware zwingend ersetzen zu müssen.

Verfügbarkeit

meteocontrol präsentiert bluelog Neo erstmals auf der The smarter E Europe 2026 in München. Besucherinnen und Besucher finden meteocontrol vom 23. bis 25. Juni 2026 in Halle B5, Stand 210. bluelog Neo ist voraussichtlich im vierten Quartal 2026 verfügbar.

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