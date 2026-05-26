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Amiri, Raum, Woltemade: "World Cup – mit Tommi Schmitt" im ZDF

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Mainz (ots)

Die deutsche Nationalmannschaft steht in den Startlöchern für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Tommi Schmitt war für die Doku "World Cup" wieder ganz nah dran und hat die Nationalspieler Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade über eine gesamte Saison bei ihren Vereinen, im DFB-Team und im privaten Alltag begleitet. Die Doku "World Cup – mit Tommi Schmitt" ist am Sonntag, 31. Mai 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung des WM-Tests der DFB-Elf gegen Finnland ab 23.45 Uhr im ZDF zu sehen.

Nadiem Amiri konnte in der WM-Qualifikation als Joker überzeugen und auch bei Mainz 05 spielte er eine überragende Saison. Bei der Bekanntgabe des WM-Kaders am 21. Mai 2026 begründete Bundestrainer Julian Nagelsmann die für manche überraschende WM-Nominierung des Mainz 05-Profis mit dessen Energie als Mentalitätsspieler, die auch bei Einwechselungen sofort aktiviert wird.

David Raum erlebte in Katar eine WM zum Vergessen. Danach aber spielte er sich bei der Heim-EM in der deutschen Startelf fest und wurde bei RB Leipzig zum Kapitän ernannt. Welche Rolle er innerhalb des WM-Kaders übernehmen wird, ist mit Spannung zu beobachten.

Nick Woltemade stürmt seit September für Newcastle United. Auf anfängliche Euphorie und Torgewitter folgte immer häufiger die Reservistenrolle auf der Bank. Auch in die Nationalelf musste er sich zuerst hineinkämpfen. Ist er jetzt bereit für sein erstes großes Turnier im deutschen Trikot?

Tommi Schmitt ist und bleibt bei seiner Begleitung im Stadion, in der Kneipe und in Gesprächen mit den Spielern in erster Linie Fußballfan. Einer, der sich auf das Turnier in Übersee genauso freut, wie neue und spannende Geschichten aus dem Alltag der Nationalspieler zu erfahren.

Im "ZDF-Morgenmagazin" hat Tommi Schmitt am Dienstag, 26. Mai 2026, über seine "Doku mit anderer Machart" berichtet.

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