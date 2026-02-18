ADAC

Kraftstoffpreise nur wenig verändert

Preis für einen Liter Super E10 steigt im Wochenvergleich um 0,4 Cent

Diesel um 0,5 Cent günstiger

Ölpreis sinkt um rund zwei US-Dollar

Die Kraftstoffpreise haben sich im Vergleich zur Vorwoche kaum bewegt. Zwar ist Benzin geringfügig teurer und Diesel etwas billiger - unter dem Strich sind die Preise aber in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Laut aktueller ADAC Auswertung kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,758 Euro und damit 0,4 Cent mehr als vor Wochenfrist. Diesel ist um 0,5 Cent günstiger und kostet zurzeit im Schnitt 1,711 Euro.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist seit der letzten Woche um rund zwei US-Dollar gesunken und liegt derzeit bei gut 67 US-Dollar. Der Euro hat im Vergleich zum US-Dollar minimal an Kraft eingebüßt und pendelt in den letzten Tagen zwischen 1,18 und 1,19 US-Dollar. Insofern wäre auch bei Super E10 angesichts des niedrigeren Ölpreises ebenfalls mit einem leichten Preisrückgang zu rechnen gewesen. Die Preisschere zwischen Benzin- und Dieselpreis ist mit der aktuellen Entwicklung erneut ein wenig größer geworden, aber immer noch weit von einem angemessenen Zustand entfernt. Derzeit beträgt die Differenz zwischen den beiden Sorten nur 4,7 Cent, obwohl auf den Liter Diesel rund 20 Cent weniger Steuern anfallen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrer, möglichst abends zu tanken, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens - und zwar jeden Tag, unabhängig vom aktuellen Preisniveau oder der Kraftstoffsorte. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

