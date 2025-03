EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG

EDEKA Rhein-Ruhr eröffnet 50. NATURKIND-Welt

Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung nehmen einen besonderen Stellenwert im Sortiment der EDEKA-Märkte in NRW ein. Die Genossenschaft baut das Angebot seit Jahren kontinuierlich aus und hat vor drei Jahren das nationale Konzept der NATURKIND-Welten in der Region Rhein-Ruhr eingeführt. Als eigene Abteilungen innerhalb der Supermärkte schaffen die Einkaufswelten einfachen Zugang zu wichtigen Marken, die es sonst nur im Fachhandel gibt. Nun hat EDEKA Lurvink in Xanten im Kreis Wesel die 50. NATURKIND-Welt in Rhein-Ruhr eröffnet, deutschlandweit gibt es bei EDEKA 130 NATURKIND-Welten. Damit ist ein weiterer Meilenstein im Ausbau des Bio-Angebots erreicht.

Als einziger nationaler Lebensmittelhändler bietet EDEKA in den NATURKIND-Welten nahezu alle verfügbaren Bio-Fachhandelsmarken an - darunter die zehn größten Lebensmittelhersteller des Biofachhandels wie Rapunzel, Zwergenwiese, Davert, Bauck Mühle und Alnatura. Außerdem kooperiert die Genossenschaft mit allen bedeutenden Anbauverbänden wie Bioland, Demeter und Naturland. Während es in den Welten kleinerer EDEKA-Märkte mindestens 1.750 verschiedene Bio-Produkte gibt, haben größere Standorte wie das Zurheide Frischecenter im Crown in Düsseldorf sogar bis zu 4.500 Produkte im Angebot. Im Fokus steht das Trockensortiment. Je nach Größe bieten die Märkte unter dem NATURKIND-Dach auch Molkereiprodukte, Brot- und Backwaren, Tiefkühlkost, Obst und Gemüse und Naturkosmetik.

2022 eröffnete bei EDEKA Zurheide in Bottrop die erste NATURKIND-Welt in der Region Rhein-Ruhr. Seitdem hat das Unternehmen das Fachmarktkonzept kontinuierlich ausgebaut. Parallel dazu erweitert EDEKA Rhein-Ruhr das Angebot an nationalen Eigenmarken wie EDEKA Bio sowie Produkten aus regionaler ökologischer Erzeugung.

