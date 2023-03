Piratenpartei Deutschland

PIRATEN Hannover unterstützen Freiheitskampf der afghanischen Frauen

Hannover, Berlin (ots)

Am 06.03. machte eine Delegation afghanischer Frauen nach Hamburg und Berlin Station in Hannover auf ihrem Weg nach Brüssel [1]. Bei einer Kundgebung am Kröpcke mit anschließendem Umzug nahmen rund 70 Menschen teil. Die PIRATEN Hannover waren vor Ort und unterstützen das Anliegen.

Hierzu Uwe Kopec [2], Vorsitzender des PIRATEN RV Hannover [3]:

"In einer Zeit, in der multiple Krisen auf die Gesellschaft einstürmen, war es wichtig daran zu erinnern, Afghanistan und die Situation insbesondere der dortigen Frauen [4] nicht zu vergessen.

Es zeigt sich immer mehr, dass die überstürzte und chaotische Aufgabe des Landes durch den Westen die Lebensbedingungen der Frauen noch schlechter hat werden lassen, als es vor der Intervention nach 9/11 war. Und noch immer fehlen Konzepte, wie diese Situation aufgelöst werden kann. Nach nunmehr über 18 Monaten nach Abzug der Bundeswehr ist dies ein weiteres Armutszeugnis insbesondere feministischer Außenpolitik, wie sie sich Bundesaußenministerin Baerbock (Bündnis90/Die Grünen) auf die Fahnen geschrieben hat.

Seit nahezu einem Jahr evaluiert ihr Ministerium zusammen mit zwei weiteren Ministerien ihnen vorliegende Erkenntnisse zur Situation vor Ort. [5] Man fragt sich, wie lange man noch mit der Umsetzung von Ergebnissen warten will. Außer "Wenn Du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis" ist derzeit nichts bekannt."

Thomas Ganskow [6], Vorsitzender des PIRATEN SV Hannover [7] ergänzt:

"Neben unbestreitbar notwendiger humanitärer Hilfe - fast die Hälfte der afghanischen Bevölkerung leidet Hunger [8] - muss auch die Aufnahme vornehmlich von Frauen und Mädchen aus dem Land wesentlich vereinfacht werden. Hier noch immer einen Fokus auf Ortskräfte und deren Angehörige zu legen [9], ist in Bezug auf Menschenrechte viel zu kurz gegriffen und nur schwer mit ihnen vereinbar. Denn abgesehen davon, dass selbst dabei die Bundesregierung famos versagt hat [10], sind Frauenrechte Menschenrechte - und die sind für alle Menschen gleich, egal welchen Geschlechts!

Nicht nur Deutschlands Freiheit war am Hindukusch zu verteidigen [11], sondern auch die Menschenrechte. Und wenn das nicht gelungen ist, so muss man nun retten, wer zu retten ist."

