Wissenschaftliche Studie Oberberg Schlaf- und Stressmonitor

Berlin (ots)

Die Welt, also auch Europa und Deutschland sind aktuell in Turbulenzen und stehen unter Stress. Vieles haben die Menschen nur medial miterlebt. Aber auch in Deutschland gibt es reale Belastungen zu verzeichnen und teils existenzielle Herausforderungen zu meistern. Um den Einfluss gegenwärtiger Krisen auf die psychische Gesundheit zu untersuchen, hat die Oberberg Gruppe, gefördert von der Oberberg Stiftung, eine repräsentative wissenschaftliche Studie durchgeführt - den Oberberg Schlaf- und Stressmonitor.

Querschnitt und Längsschnitt-Erhebung

In diesem Zusammenhang hat die Oberberg Gruppe eine Umfrage entwickelt, die nicht nur den aktuellen Einfluss von belastenden Faktoren auf Stress und Schlaf untersucht (eine Querschnittserhebung), sondern wiederholt (im Längsschnitt) den Zusammenhang von sich in ihrer Bedeutung verändernden Stressoren auf das körperliche und seelische Befinden erforscht. Dabei wird jeweils ein repräsentativer Teil der Bevölkerung befragt.

Als die Untersuchung geplant wurde, war die SARS-CoV-2/Covid-19-Pandemie mit ihren direkten und indirekten Auswirkungen ein wesentlicher globaler Stressor. Mittlerweile sind noch andere Krisen dazugekommen, die Pandemie ist subjektiv eher in den Hintergrund gerückt: ein Krieg in Europa, die lange ausgeblendeten direkten und indirekten Folgen des Klimawandels, Energiekrise, Inflation und mit diesen im Zusammenhang stehende Stressoren bestimmen nun auch (wieder) den Alltag. Vieles war lange "weit weg" (zeitlich und räumlich) und ist nun mitten in den Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Aus diesem Grund unterliegt der Oberberg Schlaf- und Stressmonitor im Längsschnitt ebenfalls einem Wandel und passt sich den Veränderungen der aktuell wirkenden Stressoren an. Die Studie ermöglicht jeweils aktuelle Einblicke, wie sich gegenwärtige Krisen und Stressoren auf die psychische und körperliche Gesundheit auswirken.

Ziel der Studie

Die Oberberg Stiftung, die Oberberg Gruppe ( www.oberbergkliniken.de) und alle beteiligten Expertinnen und Experten verfolgen das Ziel, einen nachhaltigen und positiven Beitrag zur Gesundheit in Deutschland zu leisten. Mit dem Oberberg Schlaf- und Stressmonitor soll das Verständnis für diejenigen Faktoren gesteigert werden, welche die Schlafgesundheit und die Verarbeitung von Stressbelastungen in der Allgemeinbevölkerung fördern können (Salutogenese). Die Aufmerksamkeit für Risiko- und Schutzfaktoren soll gesteigert werden. Abgeleitete Maßnahmen sollen zu einer generellen und nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit anregen. Aus diesem Grund unterstützen die Herausgeber insbesondere auch Anschlussforschung, welche die gewonnenen Daten vielfältig nutzbar macht.

Mehr Informationen zu Inhalten und Methodik der Studie Oberberg Schlaf- und Stressmonitor unter https://www.oberbergkliniken.de/schlaf-stress-monitor

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.

