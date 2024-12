SWR - Das Erste

Detlef Steves von "Verstehen Sie Spaß?" ordentlich gegrillt

Video-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Baden-Baden (ots)

Weitere Gäste am 21. Dezember 2024 sind "Eberhoferkrimi"-Star Simon Schwarz und sein Schauspielkollege Manuel Rubey, Katrin Bauerfeind, Hannes Jaenicke, Reiner Calmund, Thomas Brdaric, Kerstin Ott und Sophia Flörsch

"Ho ho ho!" Santa Barbara hat in der Weihnachtsausgabe der großen SWR Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" jede Menge neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera fürs Publikum parat. Außerdem begrüßt Schöneberger im Berliner Studio kurz vor dem Fest der Liebe zahlreiche prominente Gäste - von denen manch eine:r selbst in die Falle tappte oder als Lockvogel im Einsatz war. Das Erste und ORF übertragen die Sendung ab 20:15 Uhr.

Weltrekord mit Tücken: Detlef Steves wird im Food-Truck ordentlich gegrillt

Als ehemaliger Gastronom soll Detlef Steves in einem Burger-Truck auf einem Streetfood-Festival ein Koch-Event durchführen - und ganz nebenbei einen Weltrekord aufstellen. Das erfährt er allerdings erst vor Ort und seine Begeisterung hält sich dementsprechend in Grenzen. Aber Steves will kein Spaßverderber sein und nimmt die Challenge schließlich fluchend an. Blöd nur, dass an diesem Tag nichts nach Plan läuft: Erst spinnt die Technik, dann strapazieren vorbeikommende Gäste sein Nervenkostüm - und der Chef des benachbarten Food-Trucks sorgt dafür, dass der TV-Star innerlich kocht, bevor das Event überhaupt gestartet ist.

Achterbahn der Gefühle: Manuel Rubey lockt Simon Schwarz in die Falle

Simon Schwarz und Manuel Rubey sind Schauspielkollegen, Bühnenpartner und beste Freunde. Und weil unter Freunden Spaß erlaubt ist, hat sich Manuel Rubey mit "Verstehen Sie Spaß?" und einem frei erfundenen, heiratswilligen Mann zusammengetan, der seine Angebetete Daniela angeblich an ihrem 30. Geburtstag mit einem Antrag überraschen will. Als Kellner bei einer exklusiven Damenrunde in einer Bar soll das Duo Schwarz-Rubey die Gänge servieren - und den Zukünftigen mit seinem Vorhaben quasi zum Nachtisch. Doch der Abend läuft anders als erwartet, denn wie sich herausstellt, würde Daniela viel lieber "Eberhoferkrimi"-Star Simon Schwarz als ihren Freund heiraten...

Zum Ersten, zum Zweiten... Katrin Bauerfeind von Hannes Jaenicke reingelegt

Hannes Jaenicke ist als Lockvogel in geheimer Mission unterwegs: Er soll Katrin Bauerfeind dazu bringen, die Bietenden bei einer Auktion für einen wohltätigen Zweck zum Kaufen zu animieren. Versteigert werden exklusive Raritäten wie der angebliche Spuckeimer aus dem ersten "Rocky"-Film - und zwar zu möglichst hohen Preisen. "Bullshitten, was das Zeug hält. Der Zweck heiligt die Mittel", gibt der Schauspieler der Moderatorin als Rat mit auf den Weg. Und wie sich zeigt, meint es Hannes Jaenicke ernst und schreckt auch nicht davor zurück, Fake-Ware unters Volk zu bringen. Katrin Bauerfeind kommt das alles komisch vor, doch für einen Rückzieher ist es zu spät...

Foul aus der Küche: Calmund lässt Brdaric Spezialmenü auftischen

Von Rote-Beete-Pasta bis Currywursteintopf: Ex-Nationalkicker Thomas Brdaric liebt kulinarische Abenteuer. Die Geschmacksnerven seiner beiden Söhne trifft er jedoch so gar nicht. Sie wollen ihrem Vater die Hobbykoch-Ambitionen mit "Verstehen Sie Spaß?" und Manager-Legende Reiner Calmund ein für alle Mal austreiben. Der Plan: Calli lädt Brdaric in ein erstklassiges Restaurant ein. Der Clou: Den beiden werden dort nur die fragwürdigen Gaumenfreuden serviert, die Brdaric selbst gekocht hat - und die heimlich aus seiner Kühltruhe entwendet wurden. Gibt der Ex-Profi seinen Kreationen unwissentlich selbst die Rote Karte?

Irgendwo im Nirgendwo: Kerstin Ott sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht

Für ihr Konzert im bayrischen Tüßling wird Kerstin Ott vom Flughafen abgeholt. Doch auf halber Strecke streikt das nagelneue Auto und der Chauffeur sieht sich zum Halten gezwungen, an einer verlassenen Stelle mitten im Wald. Handyempfang? Fehlanzeige! Und so muss Kerstin Ott wohl oder übel warten, bis Rettung kommt. Die Sängerin ahnt nicht, dass sowohl der Fahrer der Limousine als auch ihre Partnerin und Tourmanagerin mit "Verstehen Sie Spaß?" unter einer Decke stecken.

Vorsicht, anschnallen! Sophia Flörsch legt als Pizzabotin den Turbo ein

Sophia Flörsch hat Benzin im Blut. Für "Verstehen Sie Spaß?" mimt Deutschlands erfolgreichste Rennfahrerin aber die Kfz-unerfahrene neue Mitarbeiterin eines Pizza-Lieferdienstes. Bevor sie sich hinters Steuer traut, muss sie erst einmal ein Fahrsicherheitstraining absolvieren - gemeinsam mit männlichen Kollegen, denen es an großem Ego jedenfalls nicht mangelt und die direkt ein paar Fahrtipps parat haben. Doch nach einer kleinen Aufwärmrunde auf dem Übungsgelände gibt Sophia Flörsch Vollgas und lässt die Herren der Schöpfung als rasende Pizzaflitzerin alt aussehen.

Promi-Fake-News gefällig? Schöneberger lästert sich um Kopf und Kragen

Als Späti-Mitarbeiterin in Berlin ist Barbara Schöneberger alias Berta immer bestens im Bilde, was in der Welt der Reichen und Schönen so passiert - schließlich verkauft sie die Zeitschriften im Kiosk. Zwar kennt sie die Prominenz von A bis Z, doch mit der Wahrheit nimmt sie es bei der Kundschaft nicht so genau. So betreibt Peter Maffay schnell mal eine Hanfplantage, Florian Silbereisen hasst Schlager und Hazel Brugger hat adelige Vorfahren. Und auch als plötzlich eine Barbara-Schöneberger-Werbetafel auftaucht, hat Berta exklusive Fake-News zu berichten und sorgt dafür, dass die Entertainerin selbst ganz schön ihr Fett abbekommt.

Weitere Infos zur Sendung unter https://www.ardmediathek.de/verstehen-sie-spass

Fotos unter www.ARD-foto.de

Weitere Informationen unter: http://swr.li/detlef-steves-von-verstehen-sie-spass-ordentlich-gegrillt

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell