"Report Mainz"-Umfrage zu Tagesgeld: Viele Sparkassen zahlen weiterhin keine Zinsen

Finanz-Experte: "Ein Problem angesichts des öffentlichen Auftrags"

Trotz mehrfach gestiegenen Leitzinses zahlen viele Sparkassen noch immer keine Zinsen auf Tagesgeldkonten. Das zeigt eine Auswertung des Verbraucherportals Verivox (Stichtag: 21. März 2023), die dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz" vorliegt.

Jede dritte Sparkasse mit Nullzins-Politik

Demnach betreiben 110 der insgesamt 359 Sparkassen, also etwa jede dritte, ein Nullzinsangebot bei Tagesgeldkonten. Außerdem zahlen Sparkassen, wenn sie denn Zinsen zahlen, der Auswertung zufolge durchschnittlich geringere Zinsen als Privatbanken. So müssen sich Sparkassenkunden im Schnitt mit 0,17 Prozent Zinsen begnügen, wohingegen Kunden bei bundesweit aktiven Banken durchschnittlich 0,79 Prozent bekommen. Für die Auswertung hat Verivox die veröffentlichten Tagesgeld-Angebote von hunderten Banken berücksichtigt.

Finanzinitiative: "Problem angesichts des öffentlichen Auftrags"

Die Initiative "Bürgerbewegung Finanzwende" kritisiert die Zinspolitik der Sparkassen. "Sie sollten dafür sorgen, dass Sparerinnen und Sparer eine Möglichkeit haben, an den Zinssteigerungen teilzunehmen", so "Finanzwende"-Vorstand Gerhard Schick im Interview mit "Report Mainz". "Dass einige Sparkassen die Zinserhöhungen gar nicht weitergeben, halte ich schon für ein Problem angesichts des öffentlichen Auftrags." Die Sparkassen dürften in diesem Bereich nicht schlechter sein als die privaten Banken, so Schick.

Sparkassen-Verband weist Kritik zurück

Der Sparkassen- und Giroverband weist die Kritik zurück. Tagesgeldkonten seien "keine sinnvolle Anlagestrategie", so Christian Achilles, Kommunikationschef des Verbands. Man müsse berücksichtigen, dass die Sparkassen gerade in der langanhaltenden Phase negativer Zinsen Kredite mit langer Laufzeit vergeben hätten.

