"Verstehen Sie Spaß?" legt Hartmut Engler und Howard Carpendale rein

Baden-Baden (ots)

Weitere Gäste der SWR Samstagabendshow am 25. März: Dagmar Berghoff, Sunnyi Melles, Rhea Harder, Raúl Richter, Armin Assinger, Markus Wasmeier

und Matze Knop

Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?": Im Mittelpunkt stehen neben den neuesten Spaßfilmen mit der versteckten Kamera wieder zahlreiche prominente Gäste - darunter "Miss Tagesschau" Dagmar Berghoff, die vor 40 Jahren als eine der ersten Prominenten in die Falle von "Verstehen Sie Spaß?" tappte und danach selbst mehrfach als Lockvogel unterwegs war. Das Erste und ORF zeigen die Live-Sendung aus Berlin-Adlershof am 25. März 2023 ab 20:15 Uhr.

Sponsoren sind oft unverfroren: Hartmut Engler eiskalt erwischt

PUR-Frontmann Hartmut Engler engagiert sich seit Langem für den Eishockeyverein seiner Heimatstadt, die Bietigheim Steelers. Um deren Wiederaufstieg in die erste Liga zu sichern, trifft sich der Sänger mit zwei potenziellen Sponsoren. Was er nicht ahnt: Die schwerreichen Schweizer Eheleute sind Lockvögel von "Verstehen Sie Spaß?". Beim Geschäftstermin in der Bietigheimer Eissportarena entpuppt sich die Millionärsgattin als großer Engler-Fan mit noch größerem Ego. Die ebenso ambitionierte wie talentfreie Hobbysängerin wäre nur allzu gerne Hartmuts neue Duettpartnerin. Auch sonst haben die Sponsoren jede Menge haarsträubende Ideen im Gepäck, vom Maskottchen im Treppendesign bis hin zur kommerziellen Umdichtung von Hartmuts Vereinshymne "Bietigheim Steelers (Ich lieb Dich)".

Howard Carpendale - die Schlagernacht voll Schabernack

Gerade erst hat Musiklegende Howard Carpendale mit der Tour "Die Show meines Lebens" sein 50. Bühnenjubiläum gefeiert - doch jetzt warten auf den 77-Jährigen die "Pannen seines Lebens". Während eines Auftritts bei der "Schlagernacht des Jahres" in Frankfurt am Main wird er mit einer Serie unerklärlicher Pannen konfrontiert. Der Wahnsinn hat Methode: Strippenzieherin hinter den Kulissen ist Barbara Schöneberger, die per Walkie-Talkie und Fernsteuerung ein Feuerwerk der Missgeschicke zündet. Unter anderem muss Howard ein aberwitzig langes Song-Intro überstehen, schlägt sich mit einem defekten Mikrofonständer herum und wird von einem Fan-Ansturm überrascht, bei dem ihm von einer Palme bis zum Riesen-Teddy die unmöglichsten Geschenke überreicht werden.

"Notruf Hafenkante": Casting-Chaos mit Rhea Harder

Unerwartete Umbesetzung in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante": Angeblich hat Schauspieler Raúl Richter seine Rolle als Polizeiobermeister Nick Brandt für ein lukratives Angebot aus den USA an den Nagel gehängt. Seine Kollegin Rhea Harder alias Polizeikommissarin Franzi Jung soll Raúls designierten Nachfolger bei einem Casting-Termin auf Herz und Nieren prüfen. Doch die erhoffte Harmonie beim gemeinsamen Vorsprechen will sich einfach nicht einstellen: Im Gegensatz zu Raúl ist der Neue weder smart noch charmant oder gutaussehend, vor allem aber mangelt es ihm an Kollegialität. Als sei das noch nicht schlimm genug, muss sich Rhea auch noch mit einer nervigen Putzkraft, einer unliebsamen Gattin und einer unfähigen Requisiteurin herumschlagen - drei Paraderollen für Barbara Schöneberger in wechselnden Verkleidungen.

Ein Tadel vom Adel: Sunnyi Melles als furchtbare Fürstin

In der Oscar-nominierten Satire "Triangle of Sadness" brilliert Sunnyi Melles aktuell als exzentrische Oligarchen-Gattin, und auch in der Rolle des "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogels kann sie ihr komödiantisches Talent voll ausspielen. Als vermeintliche Fürstin empfängt sie ahnungslose Paketbot:innen auf Burg Tittmoning in Bayern. Die Lieferant:innen sollen ein Paket auf einem Tisch neben einer antiken Vase deponieren - doch das präparierte Möbel bricht unter der Last zusammen und das wertvolle Porzellan zerbirst in tausend Scherben. Dieser Fauxpas entfacht den Zorn der adligen Dame. Ihr flugs herbeizitierter Hofmarschall verkündet ein Urteil nach althergebrachtem Burgrecht. Weil Rädern und Vierteilen nicht mehr en vogue sind, müssen die Delinquent:innen als Wiedergutmachung das fürstliche Silberbesteck polieren und ihre Kunstfertigkeit als Holzschnitzer unter Beweis stellen.

Armin Assinger versus Markus Wasmeier - mit Knopf im Ohr hilft nur Humor

Kein Zweiter kommentiert die Abfahrten beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel so treffend und emotionsgeladen wie Ex-Skirennfahrer und ORF-Moderator Armin Assinger. Zur "Streif" 2023 ist der Kärntner dank "Verstehen Sie Spaß?" als Gastkommentator für einen US-Fernsehsender engagiert. Leider treffen die Expertenanalysen so gar nicht den Geschmack der Kolleg:innen aus Übersee. Das liegt zum einen an Armins Nachnamen, der für die prüden Amerikaner entschieden zu viel "Ass" enthält. Und zum anderen an dem per "Knopf im Ohr" zugeschalteten Dolmetscher. Was Armin nicht ahnt: Am anderen Ende der Leitung sitzt sein einstiger Pistenrivale, Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier.

Touri-Schreck am Ticket-Check: Matze Knop und das Drehkreuz zum Durchdrehen

"Ski und Biometrie": Glaubt man dem "Verstehen Sie Spaß?"-Team, so gehört dieser Kombination im Tiroler Skiparadies Kitzbühel die Zukunft. An den neuartigen elektronischen Drehkreuzen in der Talstation muss sich jede und jeder erst einmal auf Pistentauglichkeit prüfen lassen. Und wer dabei die eigene Skipassnummer undeutlich aufsagt, den Automaten nicht vorschriftsmäßig zwecks Pulsmessung umarmt oder das eingebaute Stethoskop falsch bedient, hat schlechte Karten. In einer Doppelrolle als Automatenstimme und dezent genervter Service-Mitarbeiter stellt Lockvogel Matze Knop die Geduld und Leidensfähigkeit der Skitourist:innen auf eine harte Bewährungsprobe.

Showacts auf der "Verstehen Sie Spaß?"-Bühne sind diesmal Howard Carpendale mit "Du bist das Letzte" und PUR, die ihre aktuelle Single "Laune" präsentieren.

