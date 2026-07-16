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BR-Podcast: Neue Staffel "Wild Wild Web: Hinter den Kulissen des umstrittenen Software-Giganten "Palantir"

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München (ots)

Palantir-Software ist bei den größten Konflikten unserer Zeit im Einsatz: Bei den Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine, aber auch bei den Massenverhaftungen durch ICE in den USA. Auch deutsche Polizeibehörden setzen darauf. Doch gegen Palantir regt sich immer wieder Protest. Der Podcast "Inside Palantir" beleuchtet die Hintergründe der umstrittenen Firma und ihren eigenwilligen CEO Alex Karp. Ab 31. Juli in ARD Sounds, erste Folge für Rezensionszwecke im BR-Vorführraum.

"Wie würdest Du Dich fühlen, wenn Software, an der Du arbeitest, jemanden tötet?" Diese Frage wurde Software-Entwickler Dan (Name von der Redaktion geändert) bei seinem Einstellungsgespräch gestellt. So erzählt er es in der neuen Staffel von "Wild Wild Web", die den Titel "Inside Palantir" trägt. Passend zum Firmen-Slogan "Software that dominates" erobert Palantir aggressiv stetig neue Märkte.

Der Podcast "Wild Wild Web - Inside Palantir" bietet seltene Einblicke in das umstrittene Unternehmen. Das Team hat dafür mit Ex-Mitarbeitern, Nutzern der Palantir-Software, Experten und Kritikern gesprochen. In fünf Folgen erzählt die Podcast-Serie die ganze Geschichte von Palantir - was nicht einfach war, denn: Palantir spricht selten mit Journalistinnen und Journalisten, Ex-Mitarbeitende unterschreiben, dass sie kein schlechtes Wort über Palantir sagen, und CEO Alex Karp stellt sich kaum kritischen Interviews.

"Wild Wild Web - Inside Palantir" erzählt die Geschichte des verschwiegenen Software-Unternehmens und ihres exzentrischen CEOs, Alex Karp - vom linken Doktor der Philosophie und Kämpfer für Minderheiten zum Multi-Milliardär und Trump-Unterstützer.

Die Deutschland-Connection: Wie abhängig sind wir von Palantir?

Der Podcast schaut auch nach Deutschland: Alex Karp hat hier promoviert, spricht perfekt Deutsch. Seit Jahren drängt Palantir auf den deutschen Markt. Dabei kritisiert CEO Alex Karp Deutschland inzwischen stark und sagt, dass Palantir den Support für deutsche Sicherheitsbehörden theoretisch auch jederzeit abdrehen könnte. Durch die Recherchen unter anderem im Bayerischen Landeskriminalamt enthüllt das Team mit den Hosts Janne Knödler und André Dér-Hörmeyer: Die Polizeibehörde braucht für den Einsatz von Palantir-Software den kontinuierlichen Support durch den Software-Riesen.

Alle fünf Folgen gibt es ab 31. Juli hier in ARD Sounds

Für Vorab-Rezensionen finden Sie Folge 1 ab sofort im BR-Vorführraum

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