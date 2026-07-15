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ARD Crime Time

BR-Dokuserie "SUDO - Vom Schüler zum Darknet-Boss"

Aufstieg und Fall des Managers des größten deutschen Drogenumschlagplatzes im Netz

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München (ots)

Louis wächst in einem niederbayerischen Dorf auf, als stiller Außenseiter, täglich von Mitschülern gedemütigt. Er entdeckt das Darknet als Zufluchtsort. Unter dem Decknamen SUDO wird er zum Administrator von "Deutschland im Deep Web 3" - einer der größten Darknet-Plattformen, über deren Vorgänger der Amokläufer vom OEZ München seine Waffe kaufte. Schon bald ist das BKA SUDO auf der Spur... Die drei Folgen der ARD Crime Time-Serie "SUDO - Vom Schüler zum Darknet-Boss" sind ab 25. August 2026 in der ARD Mediathek verfügbar.

Als Teenager ist Louis das perfekte Opfer: Er wird an der Schule gemobbt und gedemütigt. Halt findet er, als sein Vater ihm ein altes Laptop schenkt. Er bringt sich das Programmieren bei. Als Louis mit einem Freund den Computer seiner Schule hackt, wird er der Schule verwiesen und erhält eine Strafanzeige. Er entdeckt das Darknet und baut hochsichere TOR-Knoten zur Anonymisierung des Datenverkehrs. Online bekommt er Respekt und Anerkennung: Mit dem Pseudonym SUDO hat Louis einen Namen ohne Gesicht, fühlt sich stark und unantastbar.

Aufstieg des Cyber-Imperiums "Deutschland im Deep Web 3"

Beim Amoklauf im OEZ München 2016 wurden neun Menschen getötet - mit einer Waffe, die über die illegale Plattform "Deutschland im Deep Web 1" gekauft wurde. Louis (damals 16 Jahre alt) verfolgt das Attentat fassungslos am Handy. Gewalt lehnt er ab. Doch er erlebt, wie Politik und Medien härtere Gesetze und mehr Kontrolle im Netz fordern. Sein Hass auf staatliche Autoritäten treibt ihn weiter an. Während im BKA eine Spezial-Einheit für Cybercrime aufgebaut wird, gründet Louis 2018 "Deutschland im Deep Web 3" mit dem Ziel der radikalen Meinungsfreiheit. Die Userzahlen steigen, der Drogenhandel über Louis' Seite floriert. SUDO wird im Darknet zum Star, verdient an jeder Transaktion und richtet sich ein Doppelleben ein: im realen Leben unauffälliger Schüler und später Student, online Chef eines Darknet-Imperiums - während die "Uwes", Undercover-Ermittler, längst im Forum mitlesen. Als der Druck steigt, nimmt Louis selbst immer mehr Drogen.

Mit einem Schlag ist alles vorbei

SUDO ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, doch innerlich bröckelt alles. Während Louis als Student in einem engen Zimmer lebt, kann er dem Druck kaum noch standhalten: Er schwänzt Vorlesungen, bestellt immer mehr Drogen im Darknet, betäubt Schlaflosigkeit und Angst. Er sieht überall "Uwes", klebt die Fenster zu, meidet die Außenwelt. Durch einen Fehler bei einer vermeintlich anonymen Zahlung mit einer Krypto-Währung hinterlässt er nachvollziehbare Spuren - ab da beschattet ihn das BKA. 2022 sprengt ein Sondereinsatzkommando die Tür zu seiner Wohnung, er wird festgenommen. Das alter Ego SUDO stirbt, zurück bleibt Louis - ein Junkie und Angeklagter, der mit einem Schlag alles verloren hat. Am tiefsten Punkt angelangt und in Haft, überlegt sich Louis, wie er sein Wissen einsetzen kann, um auf der guten Seite der Macht zu arbeiten.

Die BR-Dokuserie für ARD Crime Time "SUDO - Vom Schüler zum Darknet-Boss" wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt: vor allem aus der des Gejagten, Louis, und der seines Jägers vom BKA.

"SUDO - Vom Schüler zum Darknet-Boss" ist für akkreditierte Berichterstattende ab sofort im BR-Vorführraum zu sehen online unter: https://pressestelle.br-online.de/index.php.

Filminfos und Ausstrahlung:

Buch und Regie: Felix Kriegsheim

Redaktion: Johanna Teichmann, Helge Freund (BR)

Produktion: Thursday Company im Auftrag des Bayerischen Rundfunks

ARD Mediathek: alle 3 Folgen ab 25. August 2026

TV-Ausstrahlung: Das Erste, Montag, 31. August 2026 um 23:35 Uhr,

BR Fernsehen: Mittwoch, 16. September 2026 um 22:45 Uhr

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