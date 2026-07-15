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ma 2026 Audio II: Bayern 3 gewinnt und bleibt Nr. 1 bei jungen Hörern

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München (ots)

Bayern 3 steigert seine Reichweite und Hörerbindung substanziell. Jeden Tag erreicht das junge Programm des Bayerischen Rundfunks bundesweit 1,43 Millionen Menschen von 14 bis 49 Jahren. Mit seinem Gesamtangebot spricht der BR täglich rund sechs Millionen Hörerinnen und Hörer an. Fast jeder Zweite in Bayern (46,9 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren) gehört zum Publikum der Programmflotte, zu der mit Bayern 1 auch der Marktführer in Bayern und mit BR24 die erfolgreichste Infowelle Deutschlands zählen.

Die Kernergebnisse der media analyse 2026 Audio II aus BR-Sicht:

In krisenhaften Zeiten suchen die Menschen nach verlässlicher und qualitativ hochwertiger Information: BR24 ist nach Reichweite im Sendegebiet die erfolgreichste Infowelle Deutschlands und erreicht jeden Tag 700.000 Hörerinnen und Hörer bundesweit. Die Tagesreichweite in Bayern liegt stabil bei 5,5 Prozent der Bevölkerung.

Bayern 3 steigert nicht nur seine Tagesreichweite deutlich auf 18,2 Prozent im Freistaat, sondern baut auch die Hörerbindung aus: Die tägliche Verweildauer des Publikums im Programm steigt auf 154 Minuten. Als weiterhin beliebtestes Angebot im bayerischen Radiomarkt beim jungen Publikum erreicht Bayern 3 1,43 Millionen Menschen unter 50 Jahren Tag für Tag. Die Gesamtreichweite wächst auf 2,32 Millionen bundesweit. Marktführer beim bayerischen Radiopublikum bleibt mit deutlichem Abstand Bayern 1: 25,3 Prozent der Menschen im Freistaat schalten täglich ein, bundesweit sind es 3,05 Millionen.

Zum wiederholten Male gehört BR Heimat zu den Gewinnern der media analyse: Die Tagesreichweite des Programms mit seinem einzigartigen, bayerischen Profil steigt in Bayern auf 2,1 Prozent. Mit nun 260.000 Hörerinnen und Hörern bundesweit legt BR Heimat aber auch außerhalb des Freistaats in der Publikumsgunst zu.

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Über die ma Audio

Die ma Audio ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Verbreitungswege inklusive Online und DAB+.

Die ma 2026 Audio II basiert auf dem neuen Mikrozensus mit einer veränderten Grundgesamtheit von rund einer Million Menschen weniger. Auf die Bevölkerung hochgerechnete Reichweitengewinne und -verluste spiegeln daher nicht zwangsweise eine reale Veränderung der Mediennutzung wider.

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