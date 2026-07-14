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Turnusmäßiger Wechsel im ARD-Studio Tel Aviv: Sophie von der Tann kehrt nach fünf Jahren zum BR zurück, Pia Steckelbach tritt Nachfolge an

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München (ots)

Staffelübergabe im ARD-Studio Tel Aviv: Ende Juli kehrt Nahost-Korrespondentin Sophie von der Tann zurück nach Deutschland. Wie bei allen Korrespondentinnen und Korrespondenten üblich, endet damit nach fünf Jahren ihre Entsendezeit. Nachfolgerin wird zum 1. September BR-Journalistin Pia Steckelbach, die bereits seit 2023 vor Ort zum Team gehört. Verantwortlich für das ARD-Studio Tel Aviv ist der Bayerische Rundfunk.

Sophie von der Tann hatte die Stelle im ARD-Studio Tel Aviv mit dem Berichtsgebiet Israel und Palästinensische Gebiete im Sommer 2021 angetreten. Durch ihre Berichterstattung zum Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den folgenden Krieg im Gazastreifen wurde sie einem Millionenpublikum bekannt. Für ihre journalistische Arbeit wurde von der Tann im Jahr 2024 mit dem Blauen Panther und einem Deutschen Fernsehpreis sowie 2025 mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet. Nebenbei gewährte sie in den Sozialen Medien Einblicke in ihre Arbeit und erreicht auf diesem Weg eine immer größer werdende junge Zielgruppe.

Sophie von der Tann: "Mein Dank gilt dem ARD-Team im Studio Tel Aviv, besonders den lokalen Kolleginnen und Kollegen. Ohne ihre Expertise und ihren unermüdlichen Einsatz - auch unter Lebensgefahr - wäre unsere Berichterstattung aus Israel, dem Westjordanland und Gaza gar nicht möglich. Ich freue mich, in neuen multimedialen Formaten aus dem Ausland zu berichten und mit Pia Steckelbach eine fachkundige und erfahrene Kollegin als Nachfolgerin in Tel Aviv zu haben."

Sophie von der Tann wird Gesicht für Auslandsthemen

Nach Ende ihrer Korrespondententätigkeit in Tel Aviv kehrt Sophie von der Tann in ihren Heimatsender, den Bayerischen Rundfunk, zurück. Aufbauend auf ihrer enormen Reichweite gerade bei jüngeren Zielgruppen sind neue Auslandsformate mit Sophie von der Tann in der Planungs- und Entwicklungsphase. Auch über Social Media wird sie als profiliertes Gesicht für Auslandsthemen weiter präsent sein. Der Instagram-Account @sophievondertann mit inzwischen mehr als 200.000 Followern ist dabei eine zentrale Basis.

BR-Chefredakteur Christian Nitsche: "Seit Jahren ist Sophie von der Tann ein prägendes Gesicht in der Nahost-Berichterstattung der ARD. Ihre präzise Arbeit wurde mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet, ein Millionenpublikum schätzt die besondere Authentizität, die sie in jeder Lage hat. Ihr und dem gesamten ARD-Team hat der Krieg viel abgefordert. Sophie von der Tann hat als Korrespondentin viel Mut bewiesen. Sie hat die immerwährende Bereitschaft, für das Publikum da zu sein - auch in Gefahrensituationen. Mit Pia Steckelbach haben wir bald eine erstklassige Nachfolgerin. Sie kennt das komplexe Berichterstattungsgebiet und das ARD-Team schon lange und bringt alles mit, was für die anspruchsvolle Aufgabe notwendig ist. Ich freue mich auf ihren Start im Herbst."

Nachfolgerin Pia Steckelbach: Bereits sechs Jahre Israel-Erfahrung

Pia Steckelbach tritt die Stelle als ARD-Nahostkorrespondentin zum 1. September 2026 an. Sie lebt seit über sechs Jahren in Israel und spricht fließend Hebräisch und Arabisch. Für das ARD-Studio Tel Aviv arbeitet sie bereits seit Herbst 2023. In dieser Zeit hat sie neben Recherchen und Interviews für verschiedene ARD-Formate auch zahlreiche eigene Beiträge und Live-Schalten übernommen. Bevor sie zur ARD stieß, war Pia Steckelbach zwei Jahre lang als Korrespondentin für einen internationalen Sender tätig und berichtete unter anderem über das verheerende Erdbeben in der Türkei Anfang 2023.

Pia Steckelbach hat Geschichte und Jiddische Kultur, Sprache und Literatur in Düsseldorf sowie Middle Eastern Studies in Tel Aviv studiert.

Pia Steckelbach:"Ich freue mich sehr, mich im Studio Tel Aviv jetzt auch als Korrespondentin einbringen zu können. Aus dieser hochkomplexen Region zu berichten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Meine langjährige Erfahrung vor Ort bildet dafür eine wichtige Grundlage."

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