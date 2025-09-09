Schweiz Tourismus

„Beautiful Autumn“: Roger Federer und Halle Berry bringen den Schweizer Herbst zum Strahlen

Ein weiterer Medieninhalt

Zürich (ots)

In einem ebenso witzigen wie inspirierenden Videoclip, der in den atemberaubenden Landschaften um den Vierwaldstättersee gedreht wurde, trifft Tennislegende Roger Federer auf Hollywoodstar Halle Berry in den bekanntesten öffentlichen Verkehrsmitteln des Landes. Damit werden erneut die touristischen Möglichkeiten der bunten Jahreszeit und ihre Bedeutung für die Branche hervorgehoben.

Zum zweiten Mal arbeitet Roger Federer mit Schweiz Tourismus (ST) zusammen, um die Schönheit des Schweizer Herbsts zu präsentieren. Dies ist insgesamt bereits die fünfte gemeinsame Kampagne der beiden Partner. Dieses Jahr lädt Markenbotschafter Roger Federer eine international bekannte US-Schauspielerin ein, gemeinsam mit ihm die Schönheiten des Schweizer Herbstes zu feiern. Halle Berry, die 2002 für „Monster’s Ball“ einen Oscar gewann, wurde zunächst durch ihre Schauspielkarriere bekannt und spielte später in Blockbustern wie «Die Another Day – Stirb an einem anderen Tag», der „X-Men“-Reihe und „Catwoman“ mit.

Im neuen Film „ Beautiful Autumn“, der für die ST-Prioritätsmärkte wie die USA, Großbritannien, Deutschland, Indien, Südostasien und Japan bestimmt ist, unternimmt Halle Berry immer wieder geschickte Ausweichmanöver: sie hat sich so sehr in die Schweiz verliebt, dass sie alles daran setzt, die Dreharbeiten heimlich zu verzögern, um länger hier bleiben zu können.

Besser reisen, länger reisen

Der humorvolle Clip im Stil eines „Making-of“, inszeniert vom deutsch-schweizerischen Regisseur Marc Forster, zeigt abwechselnd Interviewsequenzen mit dem Tennisstar und Szenen, die an außergewöhnlichen Schauplätzen gedreht wurden, beispielsweise in einer Panorama-Gondelbahn, einem Oldtimer-Postauto oder auf einem Schiff. „Der Film zeigt die Stärke des Schweizer Herbstes: längere Aufenthalte, höhere Qualität, bewussteres Reisen – die Essenz von Travel Better“, betont André Hefti, CMO von ST. Um die Attraktivität des Herbstes zu steigern, bietet ST während der gesamten Kampagne in Zusammenarbeit mit Travel Switzerland Sonderangebote für den Swiss Travel Pass an. Mit dieser Promotion können ausländische Gäste unbegrenzt und komfortabel in der 1. Klasse im gesamten öffentlichen Verkehr der Schweiz reisen.

Eine (Neben-)Saison im Aufschwung

Die Übernachtungszahlen der Hotellerie bestätigen: der Herbst etabliert sich dank seines milden Klimas und seiner farbenprächtigen Landschaften zunehmend als wichtige Reisezeit für den Tourismus in der Schweiz. Zwischen September und November stiegen die Hotellogiernächte in den letzten fünf Jahren (von 2019 bis 2024) um 10,3 %, ein stärkeres Wachstum also als das für alle Monate des Jahres in demselben Zeitraum (+7,1 %).

Zwischen 2019 und 2024 profitierten alle Regionen von diesem Wachstum, insbesondere die Berggebiete mit einem Anstieg von 8,2 % in Graubünden (+66.729 Logiernächte) und 8,5 % im Wallis (+60.762 Logiernächte). Während die Schweizerinnen und Schweizer mit einem Plus von 17 % über fünf Jahre (+707.970 Logiernächte) weiterhin die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung sind, tragen auch die internationalen Gäste mit einem Anstieg der Logiernächte um 4,3 % (Ausland gesamt) bzw. 4 % (Eurozone) zu diesem Trend bei. Den stärksten Anstieg der Logiernächte verzeichneten die Touristinnen und Touristen aus den Vereinigten Staaten (+34,8 % / +213.005 Logiernächte)*.

RÜCKBLICK:

Die ganze Welt träumt davon, mit Roger Federer durch die Schweiz zu reisen.

Seit 2021 bereits präsentiert das ehemalige Tennisass mit Humor und Eleganz die touristischen Vorzüge der Schweiz.

2021: „ No Drama“

Roger hat einen denkwürdigen Auftritt an der Seite von Robert De Niro, den er für sein Filmprojekt über die Schweiz zu gewinnen versucht. Doch De Niro lehnt ab, weil die Schweiz zu perfekt und für sein Schauspiel nicht dramatisch genug sei. Dieser erste Clip mit zwei weltbekannten Stars geht um die Welt und verschafft der Schweiz mit 53 Millionen Views ein außergewöhnliches internationales Echo, gerade damals nach der Covid-Pandemie, wo Menschen aus aller Welt wieder vom Reisen träumen.

2022: „ No one upstages the Grand Tour of Switzerland “

Roger verwirklicht endlich seinen Traum: einen Film über die Schweiz zu drehen, diesmal in Begleitung von Anne Hathaway. Doch die beiden Stars werden vom echten Helden des Drehbuchs völlig in den Schatten gestellt: der Grand Tour of Switzerland, einer 1643 Kilometer langen Rundreise durch die schönsten Gegenden des Landes. Der Clip, der den Touring-Tourismus feiert, steht im Mittelpunkt einer Kampagne zur Verlängerung der Aufenthaltsdauer. Im Jahr 2023 verbrachten bereits fast 44 % der ausländischen Gäste ihren Ferien an zwei oder mehr Schweizer Destinationen**.

2023: “ Grand Train Tour of Switzerland, the Ride of a Lifetime”

Roger ist zurück auf dem Set eines Promotionsclips für Bahnreisen in der Schweiz, jetzt mit dem Schauspieler Trevor Noah. Das Duo verwechselt den Bahnsteig und steigt in einen Panoramabahnzug, der auf der Strecke der Grand Train Tour of Switzerland unterwegs ist. Ein «Fehler», der ihnen eine wunderschöne Reise beschert, denn in der Schweiz „you’re never on the wrong train“. Diese Reise wird viele inspirieren, denn die Verkäufe des Swiss Travel Pass (GA für ausländische Reisende) steigen 2024 gegenüber 2023 um 15 %, insbesondere für den Travel Pass mit einem Monat Gültigkeit (+53 %)***.

2024: „ Falling for Autumn“

In der märchenhaften Herbstkulisse der Berge warten Roger und das gesamte Filmteam vergeblich auf seinen Filmpartner, den dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen, der damit beschäftigt ist, buchstäblich eins zu werden mit der Natur. Dieser Clip ist der Höhepunkt der größten internationalen Kampagne, die ST jemals zur Förderung von Aufenthalten im Herbst durchgeführt hat. Zwischen 2017 (dem letzten Jahr ohne spezifische Herbstmarketing) und 2024 stiegen die Logiernächte im Herbst um 14,5 % (Schweiz: +21,7 %, Eurozone: +5,5 %, Ausland total: +8,2 %)*.

Weitere Informationen zum Herbst in der Schweiz: Switzerland.com/Herbst

Quellen:

*Beherbergungsstatistik, Bundesamt für Statistik

**Tourismus Monitor Schweiz, ST 2023

***Swiss Travel System 2024

Original-Content von: Schweiz Tourismus, übermittelt durch news aktuell