BR Bayerischer Rundfunk

Robert Stadlober ist "Der von oben"

Drehschluss für ORF-/BR-Komödie

In weiteren Rollen: Emily Cox, Stefanie Reinsperger und Jonas Nay

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München (ots)

Paul (Robert Stadlober) lebt auf dem baufälligen Dachboden seiner Ex (Emily Cox), die er immer noch liebt. Leider verunglückt dort deren neuer Freund Gerd (Jonas Nay) auf fragwürdige Weise tödlich. Paul entschließt sich, die Leiche verschwinden zu lassen - nichtsahnend, welche Ereigniskette er damit in Gang setzt. Am 8. Juli 2026 enden die Dreharbeiten zu dieser bitterbösen ORF-/BR-Komödie unter der Regie von Grimme-Preisträger Christopher Schier.

Das Drehbuch verfasste Peter Bruck nach einer Idee von Christopher Schier. Zu sehen sein wird "Der von oben" 2027 im Rahmen des FilmMittwoch im Ersten sowie in der ARD Mediathek.

Kurzinhalt

Paul (Robert Stadlober) lebt in Scheidung von Elke (Emily Cox), und obendrein auf ihrem Dachboden - so baufällig wie Pauls gesamtes Leben, aber immerhin nah bei der Frau, die er noch immer liebt. Als Elke ihren neuen Freund Gerd (Jonas Nay) mitbringt, ist Paul wenig erfreut. Noch weniger, als er feststellen muss, dass Gerd leider wirklich ein netter Kerl ist. Ein Jammer, dass er beim Helfen auf dem Dachboden einen höchst suspekten Unfalltod findet und alles danach aussieht, als hätte Paul ihn umgebracht. Paul muss den Toten verschwinden lassen. Leichter gesagt als getan, wenn die Ex unter demselben Dach wohnt und bald nach Gerd zu suchen beginnt. Und erst recht, wenn Elkes Schwester Toni (Stefanie Reinsperger), Polizistin mit scharfem Instinkt, Paul sowieso nie leiden konnte. Zudem taucht dann auch noch Gerds Vergangenheit in Form des finstereren Derk van Onderaf (Devid Striesow) auf.

Infos zum Film

Regie: Christopher Schier

Drehbuch: Peter Bruck nach einer Idee von Christopher Schier

Darstellende: Robert Stadlober, Emily Cox, Stefanie Reinsperger, Jonas Nay, Devid Striesow, Christian Strasser, Zeynep Buyraç, Franziska Singer u. a.

Redaktion: Sabine Weber (ORF), Florian Haneder (ORF), Amke Ferlemann (BR), Patricius Mayer (BR)

Produktion: Rundfilm in Koproduktion mit ORF und BR mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria (ABA) und dem Land Niederösterreich

Drehzeit: 10. Juni bis 8. Juli 2026 in Wien und Niederösterreich

Ausstrahlung: geplant für 2027 im Rahmen des FilmMittwoch im Ersten und in der ARD Mediathek

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