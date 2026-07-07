BR Bayerischer Rundfunk

Happy Birthday, schlachthof! - BR-Kabarett-Klassiker wird 30

Jubiläumssendung mit vielen Stars und Wegbegleitern im September

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München (ots)

Ein echter Klassiker unter den politischen Kabarettsendungen im deutschen Fernsehen feiert Geburtstag: Der "schlachthof" (früher "Ottis Schlachthof") wird 30! Einmal im Monat begrüßen Michael Altinger und Christian Springer am Donnerstagabend Kabarett-Stars und Nachwuchstalente - in gemütlicher Wirtshausatmosphäre, aber immer hochaktuell. Im September feiert der BR seine Kultsendung mit einer großen, prominent besetzten Jubiläumsausgabe.

Hochkarätig besetzte Geburtstagsfeier

Zur Jubiläumssendung im September (Ausstrahlung am 17.9.) haben sich Michael Altinger und Christian Springer das Who is Who der bayerischen Kabarettszene ins traditionsreiche Münchner Wirtshaus im Schlachthof eingeladen: Zugesagt haben bereits Luise Kinseher, Günter Grünwald, Alfred Dorfer, Constanze Lindner, Maxi Schafroth und Berni Wagner. Martin Frank unterstützt als "Archivar", und "Zwischenruferin" Teresa Reichl ist auch mit von der Partie. Der Stammtisch aus der Ursprungssendung ist mittlerweile einem moderneren Bar-Tresen gewichen, dafür gibt es diesmal eine Art "Neben-Stammtisch" im Publikum: An ihm sitzt schlachthof-Urgestein Ottfried "Otti" Fischer, der die Sendung einst ins Leben rief, mit einem Teil der Gäste.

Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur: "Der 30. Geburtstag einer Sendung ist im schnelllebigen Fernsehgeschäft wirklich etwas ganz Besonderes und zeigt, wie wichtig die Arbeit der Macherinnen und Macher ist. Was der großartige Ottfried Fischer mit 'Ottis Schlachthof' begonnen hat, führen Michael Altinger und Christian Springer seit 2013 hervorragend weiter - mit renommierten Gästen, scharfen Pointen und immer auch politischen und aktuellen Bezügen. Sie haben so eine echte Kabarett-Institution im BR Fernsehen geschaffen. Danke und herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team für immer sprachmächtige Satire, für 30 Jahre Humor und Relevanz!"

Von "Ottis Schlachthof" zum "schlachthof"

Alles begann mit einer Idee: ein zwangloser Stammtisch-Talk, moderiert von Kabarettlegende Ottfried Fischer. Um das Thema "Fleisch essen und andere Perversionen" ging es in einer Testfolge im Dezember 1995, bevor die Sendung dann im März 1996 in Serie ging - und vom Publikumserfolg zum Dauerbrenner wurde. Anfangs talkte Gastgeber Ottfried "Otti" Fischer noch mit Laien, es ging noch ernster zu und wurde heftig gestritten. Doch schon in der ersten Regelfolge kamen dann Vertreter aus Kleinkunst und Kabarett (damals Jochen Busse und Andreas Giebel) dazu, die den Gesprächspart mit Auftritten ergänzten - die Geburtsstunde des "schlachthof"-Konzepts, wie die Zuschauer es bis heute kennen und lieben.

Mehr als 16 Jahre prägte Otti Fischer die Sendung, bevor im März 2013 Michael Altinger und Christian Springer übernahmen, den Klassiker in die Zukunft führten und ihm einen neuen Anstrich und ihre ganz eigene Note gaben. Aus dem Programm im BR Fernsehen ist die Sendung heute nicht mehr wegzudenken - der "schlachthof" holt regelmäßig bis zu 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und hat eine treue Fangemeinde.

Weitere Infos im Pressedossier.

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