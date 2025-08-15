PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 34/25

Mainz (ots)

Woche 34/25

Sa., 16.8.

Bitte geänderten Programmablauf ab 6.15 Uhr beachten:

 6.15     Simon

 6.25     Meine Freundin Conni   (VPS 6.30)

 6.35     Meine Freundin Conni   (VPS 6.40)

 6.45     Meine Freundin Conni   (VPS 6.50)

 6.55     Bibi Blocksberg   (VPS 7.00)

 7.20     Taylors Welt der Tiere   (VPS 7.25)

 7.35     Klincus - Die fantastische Welt von Frondosa   (VPS 7.40)

 7.55     Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood   (VPS 8.10)

 8.10     Peter Pan - Neue Abenteuer   (VPS 8.25)

 8.30     Zoom - Der weiße Delfin   (VPS 8.45)

 8.45     Zoom - Der weiße Delfin   (VPS 9.00)

 8.55     Bibi und Tina   (VPS 9.10)

 9.20     Astrid Lindgren:   (VPS 9.35)
          Pippi Langstrumpf

 9.45     Astrid Lindgren:   (VPS 10.00)
          Pippi Langstrumpf

10.10     ZDFheute live   (HD/UT)
          Moderation: Philip Wortmann

(Weiterer Ablauf ab 10.25 Uhr wie vorgesehen.
"Simon" um 6.20 Uhr sowie "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" um 8.00 Uhr
entfallen.)

________________________________


Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     Der Samstagskrimi
          Erzgebirgskrimi - Familienband

21.45     heute journal   (VPS 22.45)

22.00     Der Staatsanwalt   (VPS 21.45)

(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 15.08.2025 – 15:18

    ZDF-Programmänderung Woche 33/25

    Mainz (ots) - Woche 33/25 Fr., 15.8. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen . . . 23.10 heute journal spezial (HD/UT) Moderation: Marietta Slomka 23.15 heute-show spezial 23.50 Till Tonight (VPS 23.45) 0.20 heute journal update (HD) Moderation: Christoph Wiesel-Lancé 0.35 aspekte (VPS 0.15) 1.20 Ermittler! (VPS 1.00) 2.00 Terra X History (VPS 1.45) Die Windsors. Eine neue ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:04

    ZDF-Programmhinweis / PW 34/25 / 15.05 Uhr / Bares für Rares

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 18. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronze-Büste, eine Restauranttafel "Goofy", eine Cocktail-Uhr von Longines, zwei Salièren und ADAC-Plaketten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren