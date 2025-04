Skoda Auto Deutschland GmbH

Neuer Škoda Elroq gewinnt renommierten Red Dot Award für herausragendes Produktdesign

Mladá Boleslav (ots)

› Škoda Elroq setzt die neue Designsprache Modern Solid um und beeindruckt damit die aus rund 40 internationalen Experten bestehende Jury

› Die Auszeichnung für den Elroq ist bereits der 18. Red Dot Award für Škoda

› Der Elroq und sein Design kommen auch bei den Kunden gut an – bis Ende März gingen bereits mehr als 45.000 Bestellungen ein

› Offizielle Preisverleihung findet am 8. Juli in Essen statt

Der neue Škoda Elroq erhält den renommierten Red Dot Award für sein exzellentes Produktdesign und gewinnt damit einen der weltweit größten Design-Wettbewerbe. Das elektrische Kompakt-SUV der Marke setzt als erstes Serienmodell des Autoherstellers komplett die neue Designsprache Modern Solid um, die sich durch Robustheit, Funktionalität und Authentizität auszeichnet. Damit knüpft der Elroq an eine Erfolgsgeschichte an: Insgesamt ist es der 18. Red Dot Award für Škoda.

Oliver Stefani, Leiter Škoda Auto Design, sagt: „Mit dem neuen Elroq ist es unserem Škoda Design Team erfolgreich gelungen, wichtige Schlüsselelemente des Škoda Designs zu erhalten und sie mit neuen Ideen und visuellen Akzenten neu zu kombinieren – wie zum Beispiel beim hochglänzend schwarzen Tech-Deck-Face. Der Red Dot Award für Produktdesign ist eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit unseres Teams und ich danke allen, die zum großartigen Aussehen des Elroq beigetragen haben.“

Markante Designmerkmale: Tech-Deck-Face, Vier-Augen-Gesicht, Unique Dark Chrome

Ein Kernmerkmal der neuen Designsprache Modern Solid ziert prägnant die Front des Elroq: das hochglänzend schwarze Tech-Deck-Face, das den klassischen Kühlergrill ablöst. Darüber hat Škoda die Wortmarke in Unique Dark Chrome auf der stark konturierten Fronthaube platziert – ebenfalls ein Element der neuen Designsprache. Die schmalen Frontscheinwerfer in minimalistischer, zweckdienlicher Gestaltung interpretieren das typische Vier-Augen-Gesicht der Škoda SUV-Modelle neu. Je nach Ausstattung schafft ein neues Lichtband eine visuelle Verbindung zwischen den Hauptscheinwerfern, die serienmäßig mit LED-Technologie ausgerüstet sind. Die Topversionen stattet Škoda mit Matrix-LED-Hauptscheinwerfern aus. Auch die Rückleuchten orientieren sich mit ihren feinen Linien und der minimalistischen 2D-Gestaltung konsequent an der Designsprache Modern Solid. Die neue Designsprache erzielt eine hervorragende Aerodynamik. Der Luftwiderstandsbeiwert von nur cW 0,26 geht auch auf zahlreiche clevere Detailoptimierungen zurück.

43 Experten aus 21 Ländern bewerten Produkte in über 50 Kategorien

Die Red Dot-Jury der 70. Ausgabe der Preisverleihung setzt sich aus 43 Experten der Designbranche aus 21 Nationen zusammen, darunter Professoren, Gestalter, Journalisten und Berater. Die Jury testet, diskutiert und bewertet jede einzelne Einreichung. Dabei betrachtet sie Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit oder ökologischer Verträglichkeit. Die offizielle Preisvergabe findet am 8. Juli in Essen statt.

Der Elroq und sein Design kommen auch bei den Kunden gut an. Bis Ende März haben rund 30 Märkte das neue vollelektrische Fahrzeug auf den Markt gebracht und es liegen bereits mehr als 45.000 Bestellungen vor. In Zeiten steigender Nachfrage nach günstigeren Elektrofahrzeugen startet der Elroq zum richtigen Zeitpunkt in das wichtige Segment der kompakten SUV-Modelle.

Škoda Elroq schreibt Erfolgsgeschichte bei Red Dot fort

Mit Red Dot Award für Produktdesign des neuen Elroq hat Škoda nun bereits 18 Red Dot-Auszeichnungen erhalten. Zuletzt ging der renommierte Preis 2022 an den Škoda Fabia der vierten Generation und 2021 an den Škoda Enyaq. Beide gewannen den Red Dot Award jeweils in der Wertung für exzellentes Produktdesign.

