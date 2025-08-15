PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 33/25

Mainz (ots)

Woche 33/25

Fr., 15.8.

Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, 1. Runde
          DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
          . . .

23.10     heute journal spezial   (HD/UT)
          Moderation: Marietta Slomka

23.15     heute-show spezial

23.50     Till Tonight   (VPS 23.45)

 0.20     heute journal update   (HD)
          Moderation: Christoph Wiesel-Lancé

 0.35     aspekte   (VPS 0.15)

 1.20     Ermittler!   (VPS 1.00)

 2.00     Terra X History   (VPS 1.45)
          Die Windsors. Eine neue Generation

 2.50     The Break-Up Club   (VPS 3.15)

 4.30     Bares für Rares - Händlerstücke   (HD/UT)
          Deutschland 2025

 5.00-    plan b: Die Klimaretter
 5.30

("Terra X: Giganten der Kunst" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

