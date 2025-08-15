ZDF-Programmänderung Woche 33/25

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 18. August 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronze-Büste, eine Restauranttafel "Goofy", eine Cocktail-Uhr von Longines, zwei Salièren und ADAC-Plaketten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder ...

