ZDF-Programmänderung Woche 33/25
Mainz (ots)
Woche 33/25 Fr., 15.8. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen . . . 23.10 heute journal spezial (HD/UT) Moderation: Marietta Slomka 23.15 heute-show spezial 23.50 Till Tonight (VPS 23.45) 0.20 heute journal update (HD) Moderation: Christoph Wiesel-Lancé 0.35 aspekte (VPS 0.15) 1.20 Ermittler! (VPS 1.00) 2.00 Terra X History (VPS 1.45) Die Windsors. Eine neue Generation 2.50 The Break-Up Club (VPS 3.15) 4.30 Bares für Rares - Händlerstücke (HD/UT) Deutschland 2025 5.00- plan b: Die Klimaretter 5.30 ("Terra X: Giganten der Kunst" entfällt.)
