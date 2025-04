VielfaltMenü

Gesunde Ernährung im Frühling: Die neue saisonale Ernährungspyramide von VielfaltMenü

Berlin (ots)

Mit den ersten warmen Tagen des Jahres beginnt auch die Saison für frische, regionale Lebensmittel. Gerade in Schulen und Kitas spielt eine ausgewogene Ernährung eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder. Der Schul- und Kita-Caterer VielfaltMenü hat eine speziell an die Frühlingszeit angepasste Ernährungspyramide entwickelt, die sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) orientiert und ausschließlich saisonale und regionale Lebensmittel berücksichtigt.

Warum ist eine saisonale Ernährung im Frühling so wichtig?

Nach den Wintermonaten benötigt der Körper eine Extraportion Vitamine und Nährstoffe, um wieder mit voller Energie durchzustarten. Die frischen Frühlingszutaten liefern genau das: von vitaminreichen Frühlingskräutern über leicht verdauliche Gemüsesorten bis hin zu fruchtigen Beeren. Durch die Verwendung regionaler Lebensmittel wird zudem die Umwelt geschont und die lokale Landwirtschaft unterstützt.

Die wichtigsten Komponenten der Frühlings-Ernährungspyramide:

Getränke: Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist essenziell. Empfohlen werden mindestens 1,5 Liter Wasser, im besten Fall ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht oder ungesüßter Tee täglich, gerne aus heimischen Kräutern wie Pfefferminze, Kamille oder Brennnessel. Empfohlene Wochenmenge: ca. zehn bis 12 Liter.

Gesunde Gewohnheiten von klein auf fördern

"Eine bewusste Ernährung trägt sowohl zur Gesundheit als auch zur Bildung bei. Wer früh lernt, sich ausgewogen zu ernähren, profitiert ein Leben lang davon. Mit unserer neuen Frühlings-Ernährungspyramide möchten wir Eltern, pädagogisches Fachpersonal und Kinder dabei unterstützen, gesunde Lebensmittel in den Alltag zu integrieren - nachhaltig, regional und lecker", erklärt Markus Grube, Geschäftsführer von VielfaltMenü.

VielfaltMenü setzt sich als eine der führenden Anbieterinnen hochwertiger und abwechslungsreichen Verpflegungslösungen dafür ein, dass Kinder eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung erhalten. Die neue Ernährungspyramide für den Frühling zeigt, wie einfach es ist, mit frischen, saisonalen Zutaten leckere und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten.

Die Ernährungspyramide zum freien Download finden Sie unter folgendem Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1wla7fW3gb1RQfTDvt1VG6uK7c2-pG0h7

Über VielfaltMenü

VielfaltMenü ist eine der führenden Anbieterinnen hochwertiger und abwechslungsreicher Verpflegungslösungen in Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen. Mit einer DGE-zertifizierten Menülinie, Bio-Zutaten von regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sowie nachhaltigen Konzepten setzt sie neue Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung. Ihr Anspruch: mehr als gutes Essen - sie fördert eine ausgewogene Ernährung, stärkt die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Menschen in Pflegeeinrichtungen und unterstützt aktiv die Ernährungsbildung. Ergänzt durch innovative Ideen steht sie für Qualität, Vielfalt und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Weitere Informationen unter: https://vielfaltmenue.com/

