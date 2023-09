VielfaltMenü

VielfaltMenü setzt auf Wachstum und Digitalisierung: Erweiterung der Geschäftsführung mit Daniel Geiss

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Mit Wirkung zum 1. September 2023 begrüßt VielfaltMenü, eines der führenden Unternehmen in der Kita- und Schulverpflegung, Daniel Geiss in der erweiterten Geschäftsführung. Geiss, ein renommierter Experte der Gemeinschaftsverpflegungs-Branche, übernimmt die Leitung der Bereiche Business Development, Digitalisierung und IT, Marketing, Public Relations und Finanzen.

Seine umfangreiche Expertise in der Digitalisierung und Transformation hat Daniel Geiss zuletzt bei der SV Group AG, dem führenden Catering-Unternehmen in der Schweiz, mit Schwerpunkten bei Personalrestaurants und Mensen und auch im Bereich Care, bewiesen. Die Führungsrolle bei der Einführung erster digitaler Geschäftsmodelle im Zuge der Transformation ins "New Normal", als Geschäftsführer "gustav" sowie Head of New Business unterstreichen seine Expertise. Zuvor arbeitete Geiss unter anderem bei der Compass Group in Deutschland.

Heiko Höfer verantwortet als Geschäftsführer bei VielfaltMenu weiterhin die Führung der operativen Bereiche sowie Personal, Gastronomie-Konzepte und Interessenvertretung, beispielsweise im Verband Deutscher Schul- und Kitacaterer e.V.

Heiko Höfer, Geschäftsführer von VielfaltMenü, betont die klare Zukunftsausrichtung von VielfaltMenü: "Mit DGE-zertifizierter Menülinie, Bio-Zutaten, unserem Fokus auf Regionalität und vielfältigen Speiseplänen begeistern wir bereits heute täglich 140.000 kleine und große Gäste. Mit dem bundesweit prämierten Engagement "cook@school" setzen wir Maßstäbe in der Ernährungsbildung. Daniel Geiss wird uns dabei unterstützen, unser Engagement sowie die Digitalisierung von VielfaltMenü noch weiter auszubauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Daniel Geiss sieht in der Gemeinschaftsverpflegung nicht nur eine Dienstleistung, sondern eine Zukunftsvision: "Eine ausgewogene Verpflegung bildet das Fundament für einen erfolgreichen Tag. Mein Ziel ist es, das digitale Profil bei VielfaltMenü weiter zu schärfen, um unseren Kunden und Gästen den Zugang zu unseren vielfältigen Angeboten noch einfacher und intuitiver zugänglich zu machen. Ich schaue voller Vorfreude auf meine neue Aufgabe."

Über VielfaltMenü: Bei VielfaltMenü ist der Name Programm: Als einer der führenden regionalen Verpflegungsanbieter für Schulen und Kindergärten garantiert VielfaltMenü eine abwechslungsreiche, gesunde und hochwertige Essensversorgung von Kita- und Schulkindern. Mit DGE-zertifizierter Menülinie und Bio-Zutaten von regionalen Erzeugern leistet VielfaltMenü einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv für die Ernährungsbildung von Kindern und Jugendlichen. Seine anerkannte Verpflegungskompetenz unterstreicht VielfaltMenü darüber hinaus mit attraktiven, vielfältigen Konzepten für die moderne Betriebsgastronomie und steht für einen wertschätzenden und ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln. Weitere Informationen unter: www.vielfaltmenue.com

Original-Content von: VielfaltMenü, übermittelt durch news aktuell