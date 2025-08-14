PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 17. August 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Unter dem Motto "Miami Vibes" feiert der Fernsehgarten heute die Metropole Floridas mit heißen Rhythmen, sportlichen Höchstleistungen, Auto Tuning, Mode und kulinarischen Köstlichkeiten.

Gäste: Doro, Malik Harris, Gregorian, Skip Martin, Bad Loverz, Night Fever, Jacob Elias, Amyy und Magic Affair, Lina van de Mars, René Turrek, Cynthia Barcomi und Yael Adler.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

