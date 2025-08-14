ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 17. August 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Mainz (ots)
ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Unter dem Motto "Miami Vibes" feiert der Fernsehgarten heute die Metropole Floridas mit heißen Rhythmen, sportlichen Höchstleistungen, Auto Tuning, Mode und kulinarischen Köstlichkeiten. Gäste: Doro, Malik Harris, Gregorian, Skip Martin, Bad Loverz, Night Fever, Jacob Elias, Amyy und Magic Affair, Lina van de Mars, René Turrek, Cynthia Barcomi und Yael Adler.
