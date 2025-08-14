PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... Ungelöst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle

Tod einer Touristin
Eine amerikanische Touristin entfernt sich von ihrer Reisegruppe. Sie will allein eine Festungsanlage besichtigen. Doch dort trifft sie ihren Mörder.

Tödliches Feuer
In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus - Brandstiftung. Die Flammen greifen rasch um sich – zwei Menschen sterben. Wer zündete das tödliche Inferno?

Überfall zu Hause
Ein Paar wird Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung des Tresors und scheuen auch nicht davor zurück, den Eheleuten Schmerz zuzufügen.

Schüsse auf Wettbüro
Ein Wettbüro am Abend. Mehrere Spieler verfolgen gespannt ein Fußballspiel. Plötzlich feuert ein Unbekannter von der Straße aus sieben Kugeln mit einer Pistole durch die Scheibe.

Der XY-Preis 2025
Ein Mann entführt eine Frau in seinem Kofferraum. Als ein 33-Jähriger Zeuge davon wird, schaltet er die Polizei ein und fährt dem Täter hinterher. Jetzt ist er für den XY-Preis nominiert.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

