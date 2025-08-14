ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Tod einer Touristin Eine amerikanische Touristin entfernt sich von ihrer Reisegruppe. Sie will allein eine Festungsanlage besichtigen. Doch dort trifft sie ihren Mörder. Tödliches Feuer In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus - Brandstiftung. Die Flammen greifen rasch um sich – zwei Menschen sterben. Wer zündete das tödliche Inferno? Überfall zu Hause Ein Paar wird Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung des Tresors und scheuen auch nicht davor zurück, den Eheleuten Schmerz zuzufügen. Schüsse auf Wettbüro Ein Wettbüro am Abend. Mehrere Spieler verfolgen gespannt ein Fußballspiel. Plötzlich feuert ein Unbekannter von der Straße aus sieben Kugeln mit einer Pistole durch die Scheibe. Der XY-Preis 2025 Ein Mann entführt eine Frau in seinem Kofferraum. Als ein 33-Jähriger Zeuge davon wird, schaltet er die Polizei ein und fährt dem Täter hinterher. Jetzt ist er für den XY-Preis nominiert.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell