ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 34/35

Mainz (ots)

Woche 34/25

Fr., 22.8.

15.05 sportstudio live

Kanu-WM

Sprint

. . .

Bitte Änderung beachten:

Kommentatorin: Eike Papsdorf

Bitte streichen: Robert Galeske

Woche 35/25

So., 24.8.

16.15 sportstudio live

Rad: Deutschland Tour

4. Etappe, Halle - Magdeburg

. . .

Kanu-WM

Sprint

. . .

Bitte Änderungen beachten:

Kommentatorin: Eike Papsdorf

Kanu bei sportstudio.de: Sprint-WM aus Mailand/Italien mit

Kommentatorin: Eike Papsdorf und Co-Kommentator Ronald Rauhe

ab 10.00 Uhr im Livestream

Bitte streichen: Robert Galeske

_________________________

Bitte neuen Ausdruck beachten:

18.00 ZDF.reportage (HD/UT)

Letzter Ausweg Campingplatz

Flucht aus der Großstadt

Film von Sören Folkens

Deutschland 2025

Im Streaming: 22. August 2025, 09.00 Uhr bis 22. August 2030

(Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)

Woche 38/25

So., 14.9.

11.50 sportstudio live

Leichtathletik-WM

. . .

ca. 16.30 Uhr

Triathlon

Ironman-WM der Männer

Bitte Ergänzungen beachten:

Kommentator: Martin Schneider

Moderation: Lena Kesting

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

