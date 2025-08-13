ZDF-Programmänderung ab KW 34/35
Mainz (ots)
Woche 34/25
Fr., 22.8.
15.05 sportstudio live
Kanu-WM
Sprint
. . .
Bitte Änderung beachten:
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Bitte streichen: Robert Galeske
Woche 35/25
So., 24.8.
16.15 sportstudio live
Rad: Deutschland Tour
4. Etappe, Halle - Magdeburg
. . .
Kanu-WM
Sprint
. . .
Bitte Änderungen beachten:
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Kanu bei sportstudio.de: Sprint-WM aus Mailand/Italien mit
Kommentatorin: Eike Papsdorf und Co-Kommentator Ronald Rauhe
ab 10.00 Uhr im Livestream
Bitte streichen: Robert Galeske
_________________________
Bitte neuen Ausdruck beachten:
18.00 ZDF.reportage (HD/UT)
Letzter Ausweg Campingplatz
Flucht aus der Großstadt
Film von Sören Folkens
Deutschland 2025
Im Streaming: 22. August 2025, 09.00 Uhr bis 22. August 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)
Woche 38/25
So., 14.9.
11.50 sportstudio live
Leichtathletik-WM
. . .
ca. 16.30 Uhr
Triathlon
Ironman-WM der Männer
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Lena Kesting
