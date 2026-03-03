sixx

Miss Germany live auf sixx: Neun Power-Frauen, ein Titel - Deutschland wählt am Samstag Miss Germany 2026

Unterföhring

Unterföhring, 3. März. Vision statt Maßband, Haltung statt Catwalk: Beim "Miss Germany Awards 2026 - Das Finale presented by CUPRA" stehen neun außergewöhnliche Frauen im Rampenlicht, die Verantwortung übernehmen und Zukunft gestalten wollen. sixx zeigt das große Live-Finale am Samstag, 7. März 2026, um 20:15 Uhr, moderiert von Lola Weipert.

Über 2.000 Bewerberinnen sind angetreten, neun Frauen zwischen 27 und 37 Jahren haben es ins Finale geschafft. Sie überzeugen mit klaren Visionen - als Gründerinnen, Führungspersönlichkeiten und Wegbereiterinnen in männerdominierten Branchen.

sixx-Senderchefin Ellen Koch: "Wir freuen uns auf eine großes Live-Finale. Die Show verspricht Inspiration, Unterhaltung und großartige weibliche Vorbilder auf der Bühne. Zum Weltfrauentag zeigen wir, wie divers female Leadership und Verantwortung aussehen kann."

Und sie stehen am 7. März live im Rampenlicht:

Aileen Hufschmidt (33), Soldatin aus Wuppertal

Seit zwölf Jahren bei der Bundeswehr. Sie setzt sich dafür ein, sicherheitspolitische Verantwortung als gesamtgesellschaftliches Thema sichtbar zu machen - und mehr Frauen für den Dienst zu gewinnen.

Rose Mondy (26), Streamerin

Sie machte ihren Sprachfehler zum Markenzeichen und ist heute erfolgreiche Content Creatorin in einer männerdominierten Gaming-Welt. Ihr Anliegen: Frauen ermutigen, selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen.

Stephie Braun (30), Sportfotografin aus Berlin

Als preisgekrönte Fotografin begleitet sie internationale Top-Teams und steht für mehr weibliche Perspektiven in der Medien- und Sportbranche.

Amelie Reigl (31), Biologin aus Würzburg

Mit ihrem Start-up entwickelt sie im Labor gezüchtete Hautmodelle, um Tierversuche zu reduzieren. Sie möchte Wissenschaft nahbarer machen und Frauen in der Forschung sichtbarer.

Abina Ntim (37), Unternehmerin aus Hamburg

Mit ihrer Marke für Lockenpflege schließt sie eine Versorgungslücke für über 12 Millionen Kunden mit Afro-Haar im deutschsprachigen Raum und steht für mehr Diversität und sichere Produkt- sowie Ausbildungsstandards im Beauty-Markt.

Büsra Sayed (27), Modeunternehmerin aus Berlin

Sie gründete ein Modelabel für moderne, bedeckende Mode und setzt auf Produktion in Deutschland. Ihr Thema: Selbstbestimmung und wirtschaftliche Verantwortung.

Paula Daub (35), Führungskraft aus Hamburg

Sie plädiert für einen neuen Führungsstil - klar, empathisch und zukunftsorientiert - und möchte mehr Frauen für Leitungspositionen begeistern.

Anne Bäumler (36), Managerin aus Frankfurt am Main

Sie verantwortet rund 1.000 Mitarbeitende und lebt vor, dass Karriere und Familie kein Widerspruch sind. Ihr Ziel: Führung neu denken.

Amina Ben Bouzid (28), Unternehmerin aus Wiesbaden

Seriengründerin und Beraterin. Sie möchte insbesondere junge Frauen dazu ermutigen, früh Verantwortung zu übernehmen und unternehmerisch zu denken.

In der 12-teiligen Dokuserie "Road to Miss Germany presented by CUPRA" begleitete sixx die Kandidatinnen auf ihrem Weg - und erzählte von ihren persönlichen Geschichten, Zweifeln, Rückschlägen und Visionen.

Wer die Jury am Ende überzeugt und den begehrten Titel gewinnt, zeigt sixx live am Samstag, 7. März 2026, um 20:15 Uhr bei den "Miss Germany Awards 2026 - Das Finale presented by CUPRA". Produziert wird das Finale von der Redseven Entertainment GmbH.

