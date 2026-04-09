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Volkswagen Autostadt in Wolfsburg: Sommerfestival mit 29 Acts – unter anderem Natasha Bedingfield und Robin Schulz, Vorverkauf ab 20. April

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Wolfsburg (ots)

29 Konzerte auf zwei Bühnen vom 3. Juli bis 16. August

Internationale Superstars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora, Calum Scott, Zucchero, Safri Duo, Leony, Milow, Joss Stone, Amy Macdonald, Peter Heppner feat. Marcus Meyn live in Wolfsburg

Vorverkaufsstart am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer)

45 Tage voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Sommermoment

Mit einem spektakulären Line-up wird die Autostadt vom 3. Juli bis 16. August erneut zum Open-Air-Festival voller Musik, Lebensfreude und Gänsehautmomenten. Auf zwei Bühnen treten 29 hochkarätige Acts auf, darunter internationale Stars wie OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora und Calum Scott. Publikumslieblinge wie Milow, Amy Macdonald und Gregor Meyle sind ebenso dabei wie die italienischen Ikonen Zucchero und Jovanotti sowie prägende Stimmen der deutschen Popgeschichte: Peter Heppner und Marcus Meyn von Camouflage. Für frische Impulse sorgen Acts wie Paula Carolina, Paula Dalla Corte, Isaak und ClockClock. Der Vorverkauf für die Konzerte startet am 20. April um 10 Uhr (www.autostadt.de/sommer).

Edith Gerhardt, Vorsitzende der Geschäftsführung der Autostadt: "Die Autostadt bringt Menschen zusammen und schafft Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben - genau das prägt auch unser Sommerfestival. Mit einem hochkarätigen Musikprogramm und Angeboten für die ganze Familie verwandeln wir unseren Park 2026 für mehrere Wochen in eine Open-Air-Bühne. Das Autostadt-Team und ich freuen uns auf besondere Sommermomente - gemeinsam mit unseren Besucherinnen und Besuchern in der Autostadt."

Roland Kalweit, Entertainment-Manager der Autostadt, ergänzt: "Mit 29 Konzerten auf zwei Bühnen präsentieren wir in diesem Jahr ein starkes, internationales Line-up. Von großen Pop-Acts über prägende Künstlerpersönlichkeiten bis hin zu spannenden Newcomern ist alles dabei. Gerade diese Mischung macht den besonderen Reiz unseres Festivals aus - sie verbindet internationale Stars mit Acts, die man so nicht überall live erleben kann, und schafft damit jeden Abend ein unverwechselbares Konzerterlebnis."

Die Konzerte finden auf zwei Bühnen statt: auf der Lagunenbühne mit den ikonischen Autotürmen im Hintergrund (Beginn: 20 Uhr) sowie auf der intimeren Porsche Bühne (Beginn: 18 Uhr). Die Eintrittspreise variieren je nach Konzert und Veranstaltungsort und reichen von 21,20 Euro bis 54,50 Euro. Das Sommerfestival lädt bereits tagsüber zu einem vielfältigen Rahmenprogramm für die ganze Familie ein: Auf "Cool Summer Island" sorgt ein Sandstrand mit erfrischenden Drinks für echtes Urlaubsgefühl, während im Park wöchentlich wechselnde Open-Air-Aktionen große und kleine Gäste gleichermaßen begeistern.

Freitag, 3. Juli - Rita Ora

Sonntag, 5. Juli - Jovanotti

Mittwoch, 8. Juli - Miles Electric Band

Freitag, 10. Juli - Safri Duo

Samstag, 11. Juli - Bausa

Sonntag, 12. Juli - Peter Heppner Band feat. Marcus Meyn

Dienstag, 14. Juli - Laith AI-Deen

Mittwoch, 15. Juli - Dominique Fils-Aimé

Donnerstag, 16. Juli - OneRepublic

Freitag, 17. Juli - Bruckner

Samstag, 18. Juli - Zucchero

Sonntag, 19. Juli - Asaf Avidan

Dienstag, 21. Juli - Ledisi

Donnerstag, 23. Juli - Isaak

Freitag, 24. Juli - Joss Stone

Samstag, 25. Juli - Ryan McMullan

Donnerstag, 30. Juli - Paula Dalla Corte

Freitag, 31. Juli - Ida Nielsen & The Funkbots

Samstag, 1. August - Gregor Meyle

Sonntag, 2. August - Sons of the East

Mittwoch, 5. August - Milow

Donnerstag, 6. August - Kai Strauss

Freitag, 7. August - Robin Schulz

Samstag, 8. August - ClockClock

Sonntag, 9. August - Paula Carolina

Donnerstag, 13. August - Leony

Freitag, 14. August - Natasha Bedingfield

Samstag, 15. August - Amy Macdonald

Sonntag, 16. August - Calum Scott

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