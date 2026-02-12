Autostadt GmbH

Autostadt Frühlingsevent bringt Stars der Urban Art-Szene nach Wolfsburg

21 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler vom 21. März bis 7. April zu Gast

Wand- und Bodenmalereien entstehen live vor den Augen der Gäste

Künstler Peeta gestaltet Pavillon-Außenfassade mit 3D-Illusionen

13 imposante "Monolithen" als vertikale Leinwände für Urban Art

Mitmach-Angebote: "Art Camp", Workshops und die Suche nach dem goldenen Ei

So haben Gäste die Autostadt noch nie erlebt: Vom 21. März bis zum 7. April verwandelt sich der Themenpark in einen riesigen Urban-Art-Parcours. Dafür reisen 21 international renommierte Künstlerinnen und Künstler nach Wolfsburg. Mit dabei sind unter anderem Guido van Helten, bekannt für monumentale, fotorealistische "Murals" - großflächige Wandmalereien -, die Graffiti-Pioniere DAIM und CAN2, deren Arbeiten in Städten wie New York, Los Angeles und Paris zu sehen sind, sowie Magda Sayeg, Begründerin des "Urban Knitting", die Projekte unter anderem in London und Sydney realisiert hat. Ein besonderes Highlight: Der venezianische Künstler Peeta verwandelt die Außenfassade des ehemaligen Lamborghini Pavillons mit einer spektakulären 3D-Illusion in ein visuelles Meisterwerk.

Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten unter anderem auf 13 eigens installierten Monolithen - freistehende, bis zu 8,5 Meter hohe Blöcke, die als riesige Leinwände dienen. Im Mittelpunkt steht der kreative Prozess: Die Werke entstehen während des Events live vor den Augen der Besucherinnen und Besucher, die Urban Art als offene, lebendige Kunstform erleben und direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen können. Digitale Angebote vertiefen dieses Erlebnis: Über QR-Codes erhalten sie Zugang zu Kurzfilmen, Interviews und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern sowie ihren Werken.

Mitmachen, entdecken, genießen

Beim "Art Camp" können Kinder und Jugendliche verschiedene Techniken der Urban Art ausprobieren, während die Suche nach dem goldenen Ei Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zur aktiven Teilnahme einlädt. Gleichzeitig werden im Park neu gestaltete Ostereier zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Erstmals ergänzt ein spezielles kulinarisches Frühlingsangebot das Event und spiegelt die Vielfalt und Experimentierfreude der Urban Art auch geschmacklich wider.

Informationen zum Frühlingsevent unter: www.autostadt.de/fruehling

