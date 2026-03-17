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Neue Ipsos-Studie: Das ist Konsumenten besonders wichtig bei Loyalty-Programmen

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München (ots)

Deutsche Konsumenten haben klare Vorstellungen davon, worauf es ihnen bei Loyalty-Programmen ankommt: Vor allem sollten diese einfach zu nutzen sein, finden ganze 88 Prozent der Befragten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Online-Studie zum Nutzungsverhalten bei Handelsapps, die das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos im Auftrag des Marktführers PAYBACK durchgeführt hat. Fast genauso wichtig ist es den Befragten, dass Vorteilsprogramme dabei helfen, Geld zu sparen und dass sie verschiedene Möglichkeiten bieten, die gesammelte Belohnung oder Ersparnis einzulösen (jeweils 86 Prozent). Ebenso spielt es für die deutschen Konsumenten eine bedeutende Rolle, dass Loyalty-Programme seriös sind (85 Prozent), vertrauensvoll mit den Kundendaten umgehen (76 Prozent) und ein großes Partnernetzwerk umspannen (72 Prozent).

Wie die Studie zeigt, erfüllt PAYBACK diese Kundenanforderungen besonders gut. Gerade bei der einfachen Nutzung sind 88 Prozent der Befragten mit PAYBACK zufrieden. Geht es um die Spareffekte, die Vorteilsprogramme bieten, liegt PAYBACK deutlich vor den Händler-Apps großer Ketten wie Lidl, Rossmann und Kaufland. Und was die Einlöse-Möglichkeiten betrifft, schätzen 86 Prozent der Nutzer das vielfältige Angebot sowie 88 Prozent das große Partnernetzwerk von PAYBACK. Zudem ist für 84 Prozent der Kunden PAYBACK ein besonders seriöser Anbieter.

"Einfachheit und Vertrauenswürdigkeit gehören zu den Grundprinzipien unserer täglichen Arbeit. Der konsequente Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ist zentraler Bestandteil unserer Strategie - und zahlt sich aus, wie die Studie zeigt. Mit über 35 Millionen aktiven PAYBACK Mitgliedern und 18 Millionen PAYBACK App-Nutzern allein in Deutschland bieten wir eine immense Reichweite kombiniert mit personalisierten Angeboten, die genutzt werden", sagt PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. Das zeige sich auch daran, dass 88 Prozent der Nutzer zufrieden bzw. sehr zufrieden mit PAYBACK sind und 57 Prozent die PAYBACK App mindestens einmal pro Woche benutzen.

Für die bevölkerungsrepräsentative Studie wurden im September 2025 insgesamt 1.000 Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren online befragt.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Kundenfreundlichste App" (Focus Money), "App mit dem größten Mehrwert" (SZ) und "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).

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