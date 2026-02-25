Reiselust auf neuem Höchststand: 82 Prozent planen in diesem Jahr mindestens eine Reise

PAYBACK GmbH

Die Reiselust der Deutschen hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt! Eine aktuelle Umfrage unter 1.000 PAYBACK Kundinnen und Kunden zeigt, dass 82 Prozent der Befragten in diesem Jahr eine oder mehrere Reisen planen. Damit ist die Reisebereitschaft im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (2025: 74 Prozent). Besonders reisefreudig sind die Jüngeren: 92 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wollen 2026 verreisen. Nur 10 Prozent planen aktuell gar keinen Urlaub, 8 Prozent sind noch unentschlossen. "Diese Zahlen zeigen einmal mehr, welchen Stellenwert Urlaub und Auszeiten für die Deutschen haben. Gleichzeitig müssen viele stärker denn je auf ihr Budget achten. Mit der PAYBACK Reisewelt verbinden wir genau diese beiden Bedürfnisse: Inspiration und konkrete Sparvorteile. 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden können ihre Reisewünsche bei schon 70 Partnern realisieren und dabei eine Menge Punkte sammeln - ein echter Vorteil in Zeiten, in denen jeder Euro zählt," so der PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.

Eine Woche Urlaub bleibt der Klassiker - Auch Kurztrips weiter stark gefragt

Bei der geplanten Reisedauer zeigt sich ein vertrautes Bild: 54 Prozent bevorzugen Aufenthalte von etwa einer Woche, dicht gefolgt von Kurzreisen bis zu vier Tagen (51 Prozent). 47 Prozent planen Reisen von bis zu zwei Wochen, während 15 Prozent sogar länger als zwei Wochen unterwegs sein möchten. Damit bestätigt sich der Trend zu flexiblen Reiseformen, die sich gut in den Alltag integrieren lassen.

Städtetrips und Ferienwohnungen an der Spitze

Zu den beliebtesten Reisearten zählen weiterhin Städtetrips (42 %), Aufenthalte in Ferienwohnungen (42 %) und Pauschalreisen (30 %). Doch auch Wellnessurlaube (19 %), Individual-Fernreisen (17 %) und Eventreisen (16 %) bleiben relevant.

Deutschland bleibt das Lieblingsziel, die Ostsee liegt vor Bayern!

Mit 67 Prozent bleibt Deutschland weiterhin das mit Abstand beliebteste Reiseziel. Innerhalb Europas zählen Spanien (19 %), Italien (17 %) und Griechenland (11 %) zu den wichtigsten Einzelzielen. Fernreisen spielen insgesamt eine geringere Rolle: Asien (8 %), Afrika (5 %) sowie Nord- und Südamerika (jeweils unter 4 %) werden seltener genannt. Den größten Anteil daran haben weiterhin die jüngeren Altersgruppen.

Bei Reisen innerhalb Deutschlands liegen Städtetrips (38 %), die Ostsee (30 %), Bayern (23 %) und die Nordsee (21 %) an der Spitze. Schwarzwald, Bodensee sowie Mosel/Rheintal folgen mit Anteilen um die zehn Prozent oder leicht darunter.

Reisebudgets bleiben stabil, die Jüngeren planen mehr Budget ein

Beim geplanten Reisebudget zeigt sich insgesamt Kontinuität:56 Prozent wollen ähnlich viel ausgeben wie 2025, 21 Prozent planen höhere Ausgaben, 13 Prozent rechnen mit einem geringeren Budget. Auffällig ist, dass 32 Prozent der Jüngeren angeben, 2026 mehr Geld für Reisen einzuplanen - ein deutlich überdurchschnittlicher Wert. Die Befragung wurde unter 1.000 PAYBACK Kundinnen und Kunden, durchgeführt im Zeitraum 26. Januar bis 5. Februar 2026.

Thema Reise auch bei PAYBACK schon ganz groß

Mit inzwischen rund 70 Reisepartnern können PAYBACK Kundinnen und Kunden ihre Urlaubsbuchung, Flüge, Hotels oder Mietwagen mit Punkten belohnen und gleichzeitig sparen. Ob Pauschalreise, Städtetrip oder Individualurlaub - das Programm verbindet Reiseinspiration mit konkreten Vorteilen für Verbraucher - und bietet zugleich starke Touchpoints für Partner aus der Reisebranche. Mit dabei sind unter anderem Aida, Berge & Meer, Condor, Disneyland, Edeka Reisen, Expedia, HolidayCheck, Lufthansa, Miles, Netto-Reisen, RTK und TUI. PAYBACK wird seine Reise- und Datenkompetenz auch auf der ITB Berlin 2026 präsentieren und dort mit Partnern und Branchenvertretern über Trends, Kundenbedürfnisse und innovative Loyalty-Lösungen im Reisemarkt sprechen.

PAYBACK wird allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt, denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer" und wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026" ausgezeichnet.

